Kim Đồng triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 18/9, tại thôn Chu Lăng, Ban Chỉ đạo 138 xã Kim Đồng triển khai cuộc vận động tập trung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đăng ký thường trú 96 trường hợp, xác nhận thông tin về cư trú 652 trường hợp, đăng ký tạm trú 30 trường hợp và điều chỉnh thông tin cư trú 22 trường hợp, góp phần phục vụ công tác quản lý dân cư, làm sạch dữ liệu dân cư.

Công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được chú trọng. Qua vận động, lực lượng Công an thu hồi 4 súng kíp, 3 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 5 viên đạn quân dụng và 1 quả đạn cối 60 mm.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức. Công an xã tổ chức 3 cuộc tuyên truyền trực tiếp với hơn 300 lượt người tham gia, phát hàng trăm tờ rơi tuyên truyền. Fanpage “Công an xã Kim Đồng - Cao Bằng” đăng tải, chia sẻ 150 bài viết, thu hút hơn 467 nghìn lượt tiếp cận và hơn 2.500 lượt tương tác.

Tại diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, các đại biểu và nhân dân trao đổi, đóng góp ý kiến đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn. Các ý kiến được lực lượng Công an tiếp thu, giải đáp; những nội dung thuộc thẩm quyền được ghi nhận để tiếp tục giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng công tác và phục vụ nhân dân.