Kim cương hồng huyền thoại trở lại sau một thế kỷ vắng bóng

Triển lãm cùng tên không chỉ kể lại hành trình ly kỳ của báu vật hơn 9 carat, mà còn giới thiệu những phát hiện từ dự án nghiên cứu liên ngành, kết hợp khoa học đá quý với lịch sử để giải mã một hiện vật quý hiếm.

Báu vật của các hoàng thân Condé và vụ trộm năm 1926

Từ ngày 17/10 đến 3/1/2027, Bảo tàng Condé tại Lâu đài Chantilly (Pháp) tổ chức triển lãm The Pink Diamond (Kim cương hồng), giới thiệu viên đá quý lịch sử mang tên Grand Condé. Sự kiện được thực hiện với sự hợp tác của L'ÉCOLE – Trường Nghệ thuật Kim hoàn, đơn vị có sự hỗ trợ của thương hiệu trang sức Van Cleef & Arpels. Theo ban tổ chức, đây là dịp để công chúng chiêm ngưỡng trở lại viên kim cương sau một thế kỷ không được trưng bày.

Viên kim cương hồng Grand Condé nặng 9,01 carat, được lưu giữ trong bộ sưu tập của Bảo tàng Condé từ nhiều thế kỷ qua. Ảnh: L’ÉCOLE

Grand Condé nặng 9,01 carat, được cắt theo hình quả lê, có sắc hồng hơi ngả cam. Theo hồ sơ của Bộ Văn hóa Pháp, viên đá cao 20,2mm, rộng 14,2mm và dày 4,8mm. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của báu vật không chỉ nằm ở hình dáng hay màu sắc, mà còn ở lịch sử gắn với các hoàng thân Condé từ thế kỷ 18.

Gia tộc Condé là một nhánh của hoàng tộc Bourbon, từng giữ vị trí quan trọng trong đời sống chính trị và xã hội Pháp. Trong bối cảnh châu Âu thời quân chủ, trang sức quý không đơn thuần là vật dụng làm đẹp, mà còn thể hiện địa vị, sự giàu có và thị hiếu nghệ thuật của chủ nhân.

Dù vậy, nguồn gốc ban đầu của Grand Condé vẫn còn những điểm chưa được xác định chắc chắn. Hồ sơ di sản Pháp cho rằng viên kim cương có thể từng thuộc về Louis II de Bourbon-Condé, nhân vật thường được gọi là Đại hoàng thân Condé, và được dùng để trang trí phần đầu gậy của ông. Đây vẫn là giả thuyết, chưa phải kết luận được chứng minh hoàn toàn.

Gần hai tháng sau vụ trộm, viên kim cương được phát hiện giấu bên trong một quả táo. Ảnh: Internet

Bước ngoặt nổi tiếng nhất trong lịch sử viên đá diễn ra vào tháng 10/1926. Trong đêm 11 rạng sáng 12/10, Grand Condé bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Condé. Sự biến mất của hiện vật quý khiến nơi lưu giữ bộ sưu tập rơi vào tình trạng xáo trộn, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về số phận báu vật.

Tuy nhiên, vụ trộm không khép lại trong bí ẩn quá lâu. Ngày 18/12/1926, gần hai tháng sau vụ trộm, một người hầu phòng tại khách sạn Métropole, số 56 đại lộ Strasbourg ở Paris, phát hiện viên đá quý được giấu bên trong một quả táo. Khi cắn vào quả táo, bà chạm phải vật cứng và nhận ra điều bất thường. Theo thông tin của Lâu đài Chantilly, những kẻ trộm đã giấu viên đá tại đó khi không tìm được cách tiêu thụ món đồ quý.

Lâu đài Chantilly, Pháp, nơi đặt Bảo tàng Condé và tổ chức triển lãm The Pink Diamond từ ngày 17/10/2026 đến 3/1/2027

Chi tiết bất ngờ khiến câu chuyện về Grand Condé mang màu sắc của một vụ án trinh thám: báu vật nhỏ bé nhưng có giá trị lớn biến mất khỏi bảo tàng rồi được phát hiện trong một vật dụng bình thường. Sự tương phản ấy giúp vụ việc trở thành dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử viên kim cương.

Một thế kỷ sau, triển lãm đưa câu chuyện trở lại trong bối cảnh rộng hơn. Thay vì chỉ nhấn mạnh tình tiết ly kỳ, ban tổ chức đặt Grand Condé trong mối liên hệ giữa lịch sử sở hữu, đặc điểm đá quý và công tác bảo tồn. Qua đó, viên kim cương hiện lên không chỉ như một món trang sức quý mà còn là hiện vật chứa đựng những dấu vết của thời gian.

Dùng khoa học để giải mã những bí ẩn của viên kim cương

Điểm đáng chú ý của The Pink Diamond là dự án nghiên cứu liên ngành do Bảo tàng Condé và L'ÉCOLE triển khai nhân dịp triển lãm. Theo thông tin chính thức, dự án kết hợp phân tích chuyên sâu về đá quý với nghiên cứu lịch sử, nhằm làm sáng tỏ thêm đặc điểm và hành trình của Grand Condé.

Cách tiếp cận này cho thấy việc nghiên cứu di sản không dừng ở bảo quản và trưng bày. Một viên kim cương có thể được mô tả bằng trọng lượng, màu sắc, hình dáng và kỹ thuật cắt, nhưng những thông số ấy chưa đủ để giải thích toàn bộ lịch sử của nó. Các chuyên gia cần đối chiếu kết quả phân tích vật liệu với hồ sơ lưu trữ, ghi chép về bộ sưu tập và thông tin liên quan đến quá trình sử dụng, chuyển giao hiện vật.

Các chuyên gia quan sát viên kim cương hồng Grand Condé dưới kính hiển vi trong dự án nghiên cứu liên ngành phục vụ triển lãm. Ảnh: L’ÉCOLE

Khoa học đá quý giúp khảo sát đặc điểm vật lý và quang học của viên đá, trong khi lịch sử nghệ thuật góp phần lý giải vị trí của nó trong văn hóa trang sức qua các thời kỳ. Sự kết hợp giữa hai hướng nghiên cứu có thể giúp phân biệt những dữ kiện đã được xác nhận với các giả thuyết chưa đủ bằng chứng.

Nội dung triển lãm do Mathieu Deldicque, Giám đốc Bảo tàng Condé và chuyên gia phụ trách di sản, cùng Marie-Laure Cassius-Duranton, nhà sử học nghệ thuật kiêm chuyên gia đá quý tại L'ÉCOLE, phụ trách. Sự phối hợp giữa chuyên môn bảo tàng và kiến thức về đá quý tạo điều kiện để Grand Condé được nhìn nhận đồng thời như một vật thể có đặc tính khoa học và một hiện vật mang ý nghĩa lịch sử.

Màu sắc là một trong những yếu tố khiến viên đá thu hút sự chú ý. Kim cương hồng thuộc nhóm kim cương màu, được giới chuyên môn và thị trường trang sức quan tâm bởi sự đa dạng về sắc độ và độ hiếm của những viên đá có màu nổi bật. Tuy nhiên, màu hồng không tự động quyết định giá trị của một viên kim cương. Cường độ màu, độ tinh khiết, trọng lượng, giác cắt và nguồn gốc đều là những yếu tố cần xem xét.

Với Grand Condé, sắc hồng hơi ngả cam là đặc điểm được ghi nhận trong hồ sơ di sản Pháp. Nhưng viên đá không thể chỉ được đánh giá theo tiêu chí của thị trường trang sức hiện đại. Lịch sử lưu giữ từ thế kỷ 18, vụ trộm năm 1926 và quá trình bảo tồn tại Bảo tàng Condé tạo nên những lớp ý nghĩa mà giá trị thương mại khó có thể phản ánh đầy đủ.

Các chuyên gia tiến hành phân tích đá quý nhằm tìm hiểu những đặc điểm vật lý và quang học của Grand Condé. Ảnh: L’ÉCOLE

Nghiên cứu hiện vật cũng đặt ra vấn đề về giới hạn của tri thức lịch sử. Tư liệu có thể không ghi lại đầy đủ mọi giai đoạn trong hành trình của một món đồ; những mô tả cũ đôi khi khác với cách phân loại hiện nay; giả thuyết về chủ sở hữu cần được xem xét dựa trên độ tin cậy của chứng cứ. Vì vậy, kết quả nghiên cứu có giá trị không nhất thiết phải giải đáp mọi câu hỏi, mà còn giúp xác định rõ đâu là dữ kiện và đâu là điều chưa thể kết luận.

Thông qua triển lãm, những công việc vốn diễn ra trong quá trình nghiên cứu được đưa đến gần công chúng hơn. Người xem không chỉ tìm hiểu câu chuyện của Grand Condé, mà còn có cơ hội hiểu vì sao một hiện vật quý cần được khảo sát từ nhiều góc độ. Sự tò mò trước báu vật vì thế trở thành điểm khởi đầu để tiếp cận kiến thức về khoa học, lịch sử và phương pháp bảo tồn.

Khi trang sức vượt khỏi giá trị vật chất để trở thành di sản

Trong văn hóa đại chúng, kim cương hồng thường gắn với sự xa xỉ, tính độc bản và những món trang sức có giá trị đặc biệt. Các viên đá nổi tiếng trong bộ sưu tập tư nhân hay tại những phiên đấu giá quốc tế thường được nhắc đến qua mức giá, trọng lượng và màu sắc. Grand Condé đem đến góc nhìn khác: giá trị của viên đá còn được tạo nên bởi lịch sử và những câu hỏi chưa có lời giải trọn vẹn.

Một món trang sức có thể bắt đầu từ nhu cầu làm đẹp, nhưng khi được lưu giữ qua nhiều thế hệ, nó trở thành tư liệu về thị hiếu thẩm mỹ, kỹ thuật chế tác và văn hóa sở hữu của thời đại. Với những báu vật từng thuộc về các gia tộc quý tộc châu Âu, hành trình của hiện vật còn phản ánh cách tài sản, nghệ thuật và ký ức lịch sử được truyền lại. Vì vậy, xác định xuất xứ và bối cảnh sử dụng có ý nghĩa không kém việc nhận diện chất liệu hay kỹ thuật chế tác.

Viên kim cương hồng được khảo sát bằng thiết bị đo biên dạng tự động, một phần trong quá trình nghiên cứu chuyên sâu về báu vật lịch sử. Ảnh: L’ÉCOLE

Grand Condé hội tụ nhiều yếu tố tạo nên sức hấp dẫn văn hóa: vẻ đẹp của viên kim cương, vụ trộm năm 1926 và những câu hỏi mà nghiên cứu liên ngành tiếp tục đặt ra. Nhờ đó, triển lãm không chỉ giới thiệu một món trang sức quý mà còn mở ra câu chuyện về cách một hiện vật được gìn giữ, diễn giải và trao truyền qua thời gian.

Địa điểm tổ chức cũng góp phần định hình ý nghĩa của sự kiện. Lâu đài Chantilly là nơi lưu giữ bộ sưu tập của Bảo tàng Condé, gồm nhiều tác phẩm nghệ thuật và hiện vật lịch sử. Triển lãm được bố trí tại Galerie de Psyché và Cabinet des Gemmes, kết nối câu chuyện riêng của Grand Condé với lịch sử lâu dài của bộ sưu tập.

Sự hợp tác với L'ÉCOLE, cùng sự hỗ trợ của Van Cleef & Arpels, nhấn mạnh mối liên hệ giữa di sản và tri thức về nghệ thuật kim hoàn. Kỹ thuật chế tác, đặc tính đá quý và lịch sử trang sức không chỉ thuộc ngành công nghiệp xa xỉ, mà còn là một phần của lịch sử nghệ thuật và văn hóa vật chất. Khi được nghiên cứu có hệ thống, những hiện vật như Grand Condé giúp công chúng hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa kỹ thuật, thẩm mỹ và địa vị xã hội trong các thời kỳ khác nhau.

Mẫu đá tourmaline mô phỏng viên kim cương hồng được quan sát dưới đèn cực tím trong quá trình nghiên cứu. Ảnh: L’ÉCOLE

Trong hoạt động bảo tàng, bảo tồn không đơn thuần là giữ hiện vật nguyên vẹn trước tác động của thời gian. Công việc ấy còn bao gồm nghiên cứu, xây dựng hồ sơ, xác minh thông tin và truyền đạt tri thức cho các thế hệ sau. Một hiện vật được bảo quản tốt nhưng thiếu thông tin vẫn có thể để lại khoảng trống trong nhận thức của công chúng. Ngược lại, nghiên cứu nghiêm túc giúp mở rộng ý nghĩa của hiện vật mà không cần phóng đại những điều chưa được chứng minh.

Sau một thế kỷ kể từ vụ trộm năm 1926, Grand Condé trở lại trước công chúng với câu chuyện vượt xa tình tiết ly kỳ về quả táo. Triển lãm The Pink Diamond kết nối lịch sử của một viên đá quý với khoa học đá quý, nghiên cứu nghệ thuật và công tác bảo tồn di sản. Qua đó, báu vật tại Chantilly không chỉ gợi lên sức hấp dẫn của kim cương hồng, mà còn cho thấy những hiện vật lịch sử vẫn có thể đem lại hiểu biết mới khi được tiếp tục nghiên cứu và đặt trong đúng bối cảnh văn hóa.