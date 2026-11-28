Trong tiết mục Hạt Gạo Làng Ta ở concert Muôn Sắc Việt Nam mới diễn ra, cô bạn Nguyễn Ngọc Kim Cương có dịp đứng chung sân khấu với các giọng ca trẻ như Ali Thục Phương, Đặng Kim Thiên Kim. Giữa không gian rộng lớn của sân vận động Mỹ Đình, Kim Cương gây chú ý với chất giọng ấm, dày, cách hát có nhấn nhá và biết tiết chế cảm xúc. Ca khúc quen thuộc qua nhiều thế hệ đã được các ca sĩ Gen Alpha thể hiện bằng một sắc thái mới, vừa mộc mạc, vừa tha thiết.

Khoảnh khắc hình ảnh Kim Cương xuất hiện trên màn hình LED khổng lồ, hòa giọng cùng khán giả đã tạo nên một kỷ niệm khó quên với cô bạn. Với cô bạn sinh năm 2012, được biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả trong một đêm nhạc mang tầm Quốc gia không chỉ là niềm tự hào mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh sân khấu.

Trước concert Muôn Sắc Việt Nam, Kim Cương cũng đã góp mặt tại nhiều chương trình lớn như Lễ hội Vì Hòa bình 2026, Hòa nhạc Ánh sáng 2026. Cô bạn cũng từng ghi dấu ấn với ca khúc Oẳn Tù Tì kết hợp âm nhạc dân gian Việt Nam cùng giai điệu EDM hiện đại. MV nhanh chóng đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube, gây ấn tượng khi những trò chơi dân gian quen thuộc được Kim Cương giới thiệu theo cách trẻ trung, gần gũi hơn.

Năm 2026, Kim Cương còn được lựa chọn tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ 3, đóng góp tiếng nói về kỹ năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng. Cô bạn không chỉ muốn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu mà còn mong dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những điều tích cực đến giới trẻ.