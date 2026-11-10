Kim Bum lộ dấu hiệu hẹn hò ở Nhật Bản, danh tính đối phương gây tò mò

Kim Bum là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám như Vườn sao băng, Gia đình là số 1 và Bạn trai tôi là hồ ly. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng sự nghiệp hoạt động nghệ thuật bền bỉ, đời tư của nam diễn viên luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, Kim Bum bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc thưởng thức ẩm thực trong chuyến du lịch Nhật Bản. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán không nằm ở món ăn mà là sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật bí ẩn bên cạnh nam diễn viên.

Bàn tay xuất hiện trong clip của Kim Bum, có cử chỉ thân thiết dành cho nam diễn viên nên khiến nhiều khán giả nghi vấn anh đang hẹn hò.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Kim Bum đăng tải đoạn video kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Ngon bá cháy". Trong video, nam diễn viên đang tận hưởng bữa ăn tại một nhà hàng sushi ở Nhật Bản. Anh sử dụng tính năng camera có thể ghi lại đồng thời hình ảnh khuôn mặt và không gian xung quanh để lưu giữ khoảnh khắc thưởng thức món ăn.

Đáng chú ý, khi Kim Bum đang ăn sushi ngon lành, một bàn tay bất ngờ xuất hiện trong khung hình. Người này mặc áo len màu đỏ, đưa tay về phía cằm và má của nam diễn viên như muốn trêu chọc. Hành động có phần bất ngờ khiến Kim Bum thoáng ngạc nhiên. Dẫu vậy, anh nhanh chóng hướng mắt về phía đối phương, nở nụ cười và gật đầu đầy thân thiện.

Đoạn video tuy ngắn nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự gần gũi giữa Kim Bum và người xuất hiện bên cạnh. Đặc biệt, danh tính đối phương vẫn chưa được tiết lộ. Khuôn mặt người này hoàn toàn nằm ngoài khung hình, chỉ có bàn tay được ghi lại. Dựa trên hình ảnh xuất hiện, nhân vật bí ẩn được suy đoán là một phụ nữ.

Từ chi tiết này, cư dân mạng bắt đầu tò mò về người đồng hành cùng Kim Bum trong chuyến đi Nhật Bản, đồng thời đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa cả hai. Liệu đây chỉ là một người bạn thân thiết hay nhân vật đặc biệt trong cuộc sống của nam diễn viên?

Hiện tại, Kim Bum chưa đưa ra bất kỳ chia sẻ nào về danh tính người xuất hiện trong video cũng như những đồn đoán liên quan.

Trước đó, nam diễn viên cũng thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại Nhật Bản trên mạng xã hội. Anh từng chia sẻ hình ảnh selfie tại một nơi lưu trú có tầm nhìn hướng biển rộng mở, đồng thời tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại hồ bơi ngoài trời. Đáng chú ý, nơi Kim Bum nghỉ dưỡng được cho là một căn biệt thự hồ bơi riêng cao cấp với chi phí khoảng 2,5 triệu won mỗi đêm.

Kim Bum chưa lên tiếng trước nghi vấn hẹn hò.

Kim Bum sinh năm 1989 và vừa kỷ niệm cột mốc 20 năm hoạt động nghệ thuật. Anh ra mắt làng giải trí năm 2006, sau đó được đông đảo khán giả biết đến qua bộ phim Gia đình là số 1 và đặc biệt là Vườn sao băng. Trong những năm tiếp theo, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Gió mùa đông năm ấy, Bạn trai tôi là hồ ly, Trường luật và Bác sĩ ma...

Năm nay, Kim Bum trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Hôm nay cũng cháy hàng, đảm nhận vai Seo Eric, giám đốc điều hành của một thương hiệu chăm sóc da toàn cầu. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, anh còn tổ chức tour gặp gỡ người hâm mộ kỷ niệm 20 năm debut mang tên Page Infinity. Chương trình lần lượt đưa nam diễn viên đến Jakarta (Indonesia), Kuala Lumpur, Singapore và Seoul để gặp gỡ người hâm mộ.