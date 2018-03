Kim Bum hẹn hò người đẹp 'Hoa du ký' Oh Yeon Seo

Làng giải trí xứ Hàn có thêm một cặp đôi đẹp - Kim Bum và người đẹp 'Hoa du ký' Oh Yeon Seo.

Ngày 29/3, báo chí Hàn Quốc đưa tin Kim Bum và người đẹp "Hoa du ký" Oh Yeon Seo bị bắt gặp hẹn hò. Sau đó, công ty quản lý của hai ngôi sao đã lên tiếng xác nhận thông tin này.

Được biết, Kim Bum và Oh Yeon Seo nhanh chóng trở nên thân thiết sau một buổi gặp gỡ riêng tư. Hai người nói chuyện rất hợp. Từ tình bạn, hai người phát triển thành tình yêu sau một buổi gặp gỡ bạn bè chung.

Người đẹp "Hoa du ký" Oh Yeon Seo và mỹ nam Kim Bum

đang hẹn hò

Celltrion Entertainment - công ty quản lý của Oh Yeon Seo cho biết: "Sau khi 'Hoa du ký' kết thúc vào đầu tháng 3, Oh Yeon Seo và Kim Bum có gặp gỡ trong một buổi tụ họp bạn bè và nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ hẹn hò. Hai người có tình cảm dành cho đối phương và đang tìm hiểu nhau nhiều hơn".

Starship Entertainment - công ty quản lý của Kim Bum cũng khẳng định: "Kim Bum và Oh Yeon Seo đang trong giai đoạn đầu tiên của một mối quan hệ".

Kim Bum sinh năm 1989, được khán giả biết đến nhờ bộ phim đình đám Vườn sao băng. Oh Yeon Seo hơn cậu 2 tuổi, nổi tiếng nhờ những tác phẩm Hoa du ký, Jang Bo Ri is here...

Khánh An