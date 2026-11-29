Chương trình nghệ thuật tại ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Sắc màu Kim Bon”, thu hút hơn 200 diễn viên quần chúng đến từ các bản và trường học trên địa bàn xã tham gia. Các tiết mục ca, múa, nhạc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tại không gian văn hóa “Sản phẩm quê mình”, các bản tham gia trưng bày, giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp, đặc sản như hạt mắc ca, gà đen, cá chua, thịt chua… góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh trong sản xuất của địa phương. Cùng với đó, hội thi ẩm thực dân tộc giới thiệu những món ăn truyền thống, tôn vinh nét đẹp văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc.

Phần thi ẩm thực tại ngày hội.

Sôi động phần thi giã bánh dày.

Phần thi Bịt mắt bắt vịt tại ngày hội.

Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các trò chơi dân gian như giã bánh dày, bắt trạch trong chum, bịt mắt bắt vịt. Các hoạt động thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ, tăng cường tinh thần đoàn kết và góp phần gìn giữ các trò chơi dân gian truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho xã Kim Bon.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Bon trao 2 mô hình sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn Thanh niên phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, trao tặng công trình thanh niên “Ánh sáng vùng cao” cho bản Suối On.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 600 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho xã Kim Bon; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Bon trao 2 mô hình sinh kế cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Đá Đỏ và bản Suối On, mỗi mô hình trị giá 7 triệu đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trao tặng công trình thanh niên “Ánh sáng vùng cao” cho bản Suối On, trị giá 35 triệu đồng.

Chuyển trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho xã Kim Bon.

Ngày hội góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, động viên nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, cùng xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế tại địa phương.