Kim Bôi tập trung cho công tác tuyển quân

Trong 3 ngày, từ 27 đến 29/10/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Bôi phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với 476 nam công dân trong độ tuổi. Ngay từ đầu buổi khám, các công dân có mặt theo lịch thông báo, thực hiện việc kiểm tra thông tin, hoàn thiện các thủ tục và lần lượt tham gia những nội dung khám sức khỏe theo hướng dẫn của lực lượng chuyên môn. Các khâu được triển khai nghiêm túc, bảo đảm trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tham gia khám tuyển.

Nam công dân xã Kim Bôi trong độ tuổi thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Xác định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xã Kim Bôi đã chủ động rà soát, quản lý nguồn, phối hợp với các thôn đội trưởng nắm bắt hoàn cảnh gia đình, bản thân từng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trên cơ sở đó, các trường hợp được phân loại, sàng lọc theo quy định, nhất là những trường hợp thuộc diện miễn, tạm hoãn hoặc không đủ điều kiện nhập ngũ.

Theo số liệu rà soát, xã Kim Bôi có 252 nam công dân ở tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, 761 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua phân loại, có 6 công dân thuộc diện miễn và 295 công dân thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc quản lý, cập nhật thông tin được tiến hành nhằm nắm chắc nguồn, hạn chế bỏ sót đối tượng, đồng thời bảo đảm công tác tuyển chọn được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Theo số liệu rà soát, xã Kim Bôi có 252 nam công dân ở tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, 761 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua phân loại, có 6 công dân thuộc diện miễn và 295 công dân thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc quản lý, cập nhật thông tin được tiến hành nhằm nắm chắc nguồn, hạn chế bỏ sót đối tượng, đồng thời bảo đảm công tác tuyển chọn được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tá Bùi Văn Tuân, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Bôi, cho biết: “Để nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027, cùng với thực hiện nghiêm các bước sơ tuyển, khám tuyển, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng”.

Công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được địa phương quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ trách nhiệm, quyền lợi của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời vận động gia đình động viên con em chấp hành nghiêm các quy định. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Trạm y tế xã Kim Bôi khám sức khoẻ cho các thanh niên đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Trong không khí nghiêm túc của buổi khám tuyển, tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với nghĩa vụ quân sự còn được thể hiện qua những lá đơn tình nguyện. Tiêu biểu là em Bùi Quang Trường, sinh năm 2007, trú tại thôn Sào, hiện đang học tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã viết đơn bày tỏ mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự.

Việc chủ động viết đơn tình nguyện thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Với những thanh niên đang ở độ tuổi trưởng thành, môi trường quân đội không chỉ là nơi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong và tinh thần kỷ luật. Những lá đơn tình nguyện vì thế góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến trong thế hệ trẻ địa phương.

Năm 2026, xã Kim Bôi đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 65 công dân nhập ngũ, bảo đảm đúng luật, chất lượng cao. Bước vào mùa tuyển quân năm 2027, địa phương phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự kiến 67 công dân theo kế hoạch. Đến nay, xã có 14 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng và công dân, việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người nhập ngũ cũng là yếu tố quan trọng góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, cho biết: “Địa phương quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Đồng thời chú trọng thăm hỏi, động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ và chăm lo các gia đình quân nhân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội sẽ góp phần giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và nâng cao chất lượng công tác tuyển quân tại địa phương”.