Kim Anh: 'Vướng mắc' trong bàn giao mặt bằng Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn

Mới bố trí 22 tỷ đồng trong tổng kinh phí 295,85 tỷ đồng

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 302,8ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.226 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) chiếm hơn 2.380 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Khu vực cánh đồng thôn An Ninh, xã Kim Anh, nơi triển khai Dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn với quy mô khoảng 302,8ha. Ảnh: Sỹ Hào

Theo báo cáo tiến độ của UBND xã Kim Anh, đến ngày 14-10-2026, tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án trên địa bàn xã khoảng 118,01ha. Trong đó, khoảng 102,8ha thuộc 6 ô đất theo Thông báo số 606-TB/TU ngày 31-7-2026 của Thành ủy Hà Nội, yêu cầu hoàn thành GPMB trước ngày 31-12-2026; và khoảng 15,21ha nằm ngoài phạm vi 6 ô đất này.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng xã, Phòng Kinh tế, các tổ công tác GPMB, chủ đầu tư và những đơn vị liên quan tập trung triển khai các bước thu hồi đất, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc sử dụng đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

“Đến nay, tổng diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đạt 51,86ha, tương đương 43,9% diện tích cần thu hồi, với tổng kinh phí 295,85 tỷ đồng. Trong đó, diện tích thuộc 6 ô đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 36,65ha, kinh phí 209,48 tỷ đồng; và diện tích ngoài 6 ô đất là 15,21ha, kinh phí 86,37 tỷ đồng”, ông Nguyễn Văn Toàn cho biết.

Một số cư dân thôn An Ninh, xã Kim Anh có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi triển khai dự án. Ảnh: Sỹ Hào

Đáng chú ý, mặc dù các phương án bồi thường đã được phê duyệt, nhưng nguồn kinh phí chi trả vẫn chưa được chủ đầu tư bố trí đầy đủ. Đến thời điểm báo cáo, chủ đầu tư mới chuyển 22 tỷ đồng, tương đương khoảng 7,4% tổng kinh phí đã phê duyệt. Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng xã đã sử dụng toàn bộ số tiền này để chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi trên diện tích 3,09ha.

Như vậy, còn 48,77ha đất đã được phê duyệt phương án, tương ứng kinh phí khoảng 273,85 tỷ đồng, chưa được chi trả do chủ đầu tư chưa chuyển đủ tiền. Đến ngày 14-10-2026, dự án chưa bàn giao được mặt bằng cho chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên xung quanh vấn đề trên, ông Phí Tiến Đức, Trưởng phòng Dự án Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng DĐK (Chủ đầu tư Dự án) cho biết: Việc đơn vị chậm bố trí kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB theo phương án đã được phê duyệt có nguyên nhân chủ yếu là do diện tích bàn giao mặt bằng kiểu xôi đỗ.

"Chủ yếu là diện tích bàn giao mặt bằng xôi đỗ và manh mún quá, thiếu số lượng và lại còn bao gồm cả phần diện tích nằm ngoài phạm vi 6 lô đất thuộc diện phải tiến hành ưu tiên GPMB theo kế hoạch được phê duyệt", ông Phí Tiến Đức cho biết.

Ông Phí Tiến Đức cũng cho biết thêm, số tiền hơn 20 tỷ đồng doanh nghiệp đã chuyển UBND xã Kim Anh là khoản ứng trước để chính quyền địa phương triển khai công tác GPMB. Đối với số kinh phí hơn 200 tỷ đồng còn lại chưa bố trí được theo kế hoạch, thời gian tới các bên sẽ tiếp tục họp bàn, thống nhất triển khai các bước tiếp theo.

Khối lượng GPMB trong năm 2026 còn lớn

Có thể thấy, trong phạm vi 6 ô đất với tổng diện tích khoảng 102,8ha, Thành ủy Hà Nội yêu cầu hoàn thành GPMB trước ngày 31-7-2026, tiến độ thực hiện các bước GPMB đã có chuyển biến, song khối lượng công việc còn lại vẫn đáng kể.

Cụ thể, công tác quy chủ đã thực hiện trên 84,3ha, tương ứng 82% diện tích; ban hành thông báo thu hồi đất trên 75,8ha, đạt 73,74%; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm trên 70,4ha, đạt 68,48%.

Tuy nhiên, ở những bước tiếp theo, tiến độ còn hạn chế. Diện tích đã lập hồ sơ xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đạt 48ha, tương đương 46,7%; diện tích hoàn thành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất đạt 43,8ha, tương đương 42,6%. Diện tích đã lập và niêm yết công khai phương án bồi thường đạt 38,7ha, tương đương 37,65%; diện tích đã được phê duyệt phương án đạt 36,65ha, tương đương 35,65%.

Riêng diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư trong 6 ô đất tăng nhanh trong những ngày đầu tháng 10-2026, từ mức 14% ngày 3-10 lên 35,65% theo số liệu tổng hợp đến ngày 10-10. Trong đó, ba đợt phê duyệt phương án được thực hiện vào các ngày 30-9; 3-10 và 9-10, với tổng diện tích 36,65ha, kinh phí 209,48 tỷ đồng.

Hiện tại, tổng diện tích đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc Dự án Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn đã đạt 51,86ha, tương đương 43,9% diện tích cần thu hồi. Ảnh: Sỹ Hào

Đối với 15,21ha nằm ngoài phạm vi 6 ô đất, UBND xã Kim Anh đã hoàn thành niêm yết công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí 86,37 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy địa phương đã tập trung triển khai đồng thời nhiều khâu, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB. Các bước quy chủ, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm đều đạt tỷ lệ trên 68% trong phạm vi 6 ô đất.

Dù vậy, khối lượng còn lại ở các khâu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, lập và niêm yết phương án, phê duyệt phương án vẫn lớn. Theo số liệu báo cáo, diện tích chưa hoàn thành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất là 59ha; diện tích chưa lập, niêm yết công khai phương án là 64,1ha; diện tích chưa được phê duyệt phương án là 66,15ha.

Trong khi đó, thời hạn hoàn thành GPMB đối với toàn bộ dự án theo yêu cầu của Thành ủy Hà Nội là ngày 31-12-2026. Quỹ thời gian còn lại không nhiều, đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, hoàn thiện phương án bồi thường và tổ chức chi trả cho người dân.