Kim Anh: Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND và UBND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Nguyễn Anh Quân khẳng định, việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã tại kỳ họp được thực hiện trên cơ sở chủ trương, định hướng về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền, nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Nguyễn Anh Quân phát biểu tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Kim Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh Sỹ Hào

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã Kim Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã tiến hành quy trình và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Kim Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Đỗ Xuân Huân.

Thường trực HĐND xã Kim Anh đã tiến hành giới thiệu nhân sự để bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND xã đối với ông Trịnh Hoàng Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Anh. Qua các bước tiến hành, các đại biểu HĐND dự kỳ họp đã nhất trí 100% với Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ông Trịnh Hoàng Long đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Kim Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Trịnh Hoàng Long (đứng thứ 5 từ phải sang) nhận hoa chúc mừng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: Sỹ Hào

HĐND xã Kim Anh cũng đã tiến hành quy trình và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Kim Anh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã Kim Anh khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối ông Đỗ Minh Tuấn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Kim Anh đã tiến hành thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Kim Anh, theo đó ông Phan Thanh Quang được giới thiệu là nhân sự để bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND xã.

Kết quả, 100% các đại biểu có mặt đã nhất trí với Nghị quyết về việc xác nhận kết quả ông Phan Thanh Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Kim Anh, khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Phan Thanh Quang (đứng thứ tư từ phải sang) nhận hoa chúc mừng đảm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh Sỹ Hào

Bên cạnh công tác nhân sự, kỳ họp còn xem xét các nội dung về tổ chức lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, điều chỉnh, bổ sung số lượng biên chế viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị sự nghiệp thuộc xã năm 2026, cùng một số nội dung liên quan đến ngân sách. Đây đều là những vấn đề gắn trực tiếp với tổ chức bộ máy, nguồn lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Anh nhiệm kỳ 2026 - 2031 chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh Sỹ Hào

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND xã Kim Anh Trịnh Hoàng Long đề nghị, ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được HĐND xã thông qua. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.