Kim Anh: Gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Xã Kim Anh đang đẩy nhanh đợt cao điểm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh Sỹ Hào

Hơn 19.800 thửa đất đạt chuẩn kết nối

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh Nguyễn Văn Toàn, địa phương đang tích cực triển khai Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 10-7-2026 về đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn địa bàn.

Được biết, xã Kim Anh hiện có 54.730 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp của hệ thống cơ sở dữ liệu số tập trung, bao gồm cả đất công. Trong số này, hơn 30.060 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, còn hơn 24.670 thửa đang tiếp tục được hoàn thiện.

Trong 30.060 thửa đã đầy đủ thông tin cơ sở dữ liệu, có 19.877 thửa đạt chuẩn kết nối trên Hệ thống thông tin đất đai Việt Nam (ViLIS), chiếm 66,1%; còn 10.183 thửa, tương đương 33,9%, chưa đạt chuẩn kết nối do vẫn thiếu thông tin.

Đối với đất phi nông nghiệp, toàn xã có 16.461 thửa, trong đó đã làm sạch 12.205 thửa, đạt 74,1%. Đến nay, UBND xã đã hoàn thành thu thập thông tin mới đối với 13.777 thửa, trong khi còn 29.433 thửa cần tiếp tục thu thập, bổ sung thông tin.

Người dân thôn Thanh Trí, xã Kim Anh kê khai thông tin dữ liệu đất đai. Ảnh Sỹ Hào

Sáng 22-9, ghi nhận tại nhà văn hóa thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, phóng viên nhận thấy ngay từ sáng sớm đông đảo người dân đã tập trung tiến hành kê khai, xác nhận thông tin liên quan đến diện tích đất gia đình sử dụng. Khối lượng công việc nhiều, lại đòi hỏi phải thận trọng chính xác, nên các thành viên Tổ công tác thu thập thông tin dữ liệu đất đai rất tất bật.

Ông Dương Văn Thức, Phó Trưởng thôn Thanh Trí cho biết, khối lượng công việc còn rất lớn, vì vậy, bên cạnh sự chủ động của chính quyền, việc người dân tích cực phối hợp cung cấp hồ sơ, xác nhận thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ chung.

"Tổ công tác thu thập dữ liệu đất đai thôn Thanh Trí triển khai nhiệm vụ từ ngày 20-9. Thôn hiện có khoảng 1.345 hộ dân, đông thứ 3 của xã Kim Anh. Chúng tôi có trách nhiệm đối chiếu bản đồ, thông tin thửa đất và người sử dụng, cũng như các giấy tờ liên quan nếu có", ông Dương Văn Thức nói.

Một thực tế đang xảy ra ở địa phương là có những trường hợp không nhớ thửa đất của gia đình thuộc xứ đồng nào, khiến Tổ công tác phải tiến hành dò hỏi, xác minh tốn khá nhiều thời gian. Do đó, các thành viên Tổ công tác mong người dân khi đến thực hiện kê khai dữ liệu đất đai, cần nắm rõ các thông tin liên quan đến thửa đất để tiết kiệm thời gian giúp họ sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Gỡ vướng từ phần mềm và quy trình cập nhật

Một trong những khó khăn được xã Kim Anh phản ánh là phần mềm “Thửa đất số” chưa cập nhật đầy đủ bản đồ đất nông nghiệp. Đối với những khu vực đã dồn điền đổi thửa, địa phương có lớp bản đồ để kiểm tra, đối soát; tuy nhiên, tại những khu vực chưa dồn điền đổi thửa, dữ liệu bản đồ chưa được cập nhật đầy đủ, gây khó khăn cho việc rà soát và yêu cầu người dân bổ sung thông tin.

Thực tế, nhiều hộ gia đình vừa có đất đã dồn điền đổi thửa, vừa có đất chưa dồn điền đổi thửa. Nếu thực hiện làm sạch từng phần, người dân có thể phải kê khai nhiều lần, làm tăng thời gian, công sức và ảnh hưởng đến tiến độ chung.

UBND xã Kim Anh đề nghị người dân khi đi kê khai làm sạch dữ liệu đất đai cần nắm rõ các thông tin về thửa đất, diện tích, xứ đồng, người quản lý sử dụng và các giấy tờ liên quan nếu có. Ảnh Sỹ Hào

Một vướng mắc khác phát sinh trong quá trình tra cứu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có trường hợp phần mềm thông báo “Không tìm thấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, nhưng khi địa phương tạo yêu cầu bổ sung và nhập số phát hành Giấy chứng nhận thì hệ thống lại báo “Thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu”. Điều này khiến cán bộ cơ sở không thể tiếp tục cập nhật thông tin. Đây là những điểm nghẽn kỹ thuật cần được tháo gỡ sớm nếu muốn rút ngắn thời gian xử lý, nhất là khi khối lượng dữ liệu tại Kim Anh rất lớn.

Cần đồng bộ từ hệ thống đến cơ sở

Để bảo đảm tiến độ, UBND xã Kim Anh kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội sớm cập nhật đầy đủ bản đồ đất nông nghiệp trên phần mềm “Thửa đất số”, bao gồm cả những khu vực chưa dồn điền đổi thửa.

Địa phương cũng kiến nghị rà soát, khắc phục các lỗi kỹ thuật trên phần mềm “Thửa đất số” và ViLIS; có cơ chế xử lý trực tiếp những trường hợp dữ liệu hiển thị không thống nhất; tăng cường nhân lực, đẩy nhanh việc cập nhật, phê duyệt dữ liệu do cấp xã thu thập.

Xã Kim Anh cũng đề xuất nghiên cứu phân quyền để UBND cấp xã có thể thực hiện một số thao tác cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đối với những trường hợp đủ điều kiện, dưới sự kiểm tra, giám sát của cơ quan đăng ký đất đai. Cách làm này có thể góp phần giảm thời gian luân chuyển hồ sơ qua nhiều cấp.

Cùng với giải pháp kỹ thuật và tổ chức thực hiện, sự phối hợp của người dân vẫn là yếu tố then chốt. UBND xã Kim Anh đề nghị các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn các xã Minh Phú, Minh Trí và Tân Dân trước đây, nhất là những trường hợp chưa kê khai hoặc chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, khẩn trương bổ sung thông tin để cơ quan chức năng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng để quản lý đất đai minh bạch, chính xác, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.