Kim Anh chuyển đổi số y tế: Mang lại quyền lợi thiết thực cho người bệnh

Giảm thủ tục, thuận tiện cho người bệnh

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế không chỉ là yêu cầu đổi mới phương thức quản lý mà còn trực tiếp mang lại lợi ích cho người bệnh. Từ đăng ký khám, tra cứu thông tin BHYT đến quản lý hồ sơ sức khỏe, việc ứng dụng công nghệ giúp giảm quy trình thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Sáng 4-11, khá đông người dân có mặt tại Trạm Y tế Kim Anh để đăng ký khám chữa bệnh, thay vì phải xuất trình nhiều loại giấy tờ như trước kia, nhiều người chỉ cần sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc tài khoản VNeID để tra cứu, xác thực thông tin BHYT.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại Trạm Y tế Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Bà Nguyễn Thị Lành, người dân xã Kim Anh chia sẻ: “Trước kia, mỗi lần đi khám bệnh tôi thường phải mang theo nhiều loại giấy tờ như chứng minh thư, sổ khám bệnh, thẻ BHYT, thậm chí có trường hợp còn phải đem giấy khai sinh. Với người cao tuổi, việc nhớ và mang đầy đủ giấy tờ khá bất tiện. Nay các thông tin quan trọng đã được tích hợp trên hồ sơ số, tôi chỉ cần mang theo CCCD là có thể làm thủ tục nhanh gọn hơn”.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Quân cho biết – cá nhân ông mắc bệnh mãn tính nên thường xuyên phải đến cơ sở y tế để theo dõi điều trị. Việc tra cứu thông tin BHYT trên hệ thống điện tử giúp người dân giảm phụ thuộc vào thẻ BHYT giấy.

“Hiện tại, hồ sơ khám chữa bệnh và thông tin thanh toán của các trường hợp bệnh nhân như tôi, đều được cập nhật trên nền tảng số góp phần tiết kiệm thời gian tra cứu, hạn chế sai sót và tăng tính minh bạch trong quá trình giải quyết quyền lợi cho người bệnh”, ông Nguyễn Văn Quân nói.

100% lượt khám chữa bệnh được thực hiện thông qua phần mềm quản lý

Trao đổi về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số tại đơn vị, ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trạm Y tế xã Kim Anh cho biết, thực hiện đợt cao điểm 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, đơn vị đã tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, quản lý dữ liệu y tế và các chương trình y tế dự phòng.

“Đến nay, 100% lượt khám chữa bệnh tại Trạm được thực hiện thông qua phần mềm quản lý. Người dân có thể sử dụng CCCD hoặc tài khoản VNeID để tra cứu thông tin BHYT. Đặc biệt, 100% hồ sơ khám chữa bệnh được liên thông dữ liệu XML với Cổng Giám định BHYT, góp phần bảo đảm thông tin chính xác, minh bạch trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan”, ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết.

Hiện tại, 100% lượt khám chữa bệnh tại Trạm Y tế Kim Anh được thực hiện thông qua phần mềm quản lý. Ảnh Sỹ Hào

Trước kia, chỉ riêng việc viết tay hồ sơ bệnh án cho người dân – mỗi ngày hàng trăm lượt người cũng tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hiện nay, với các bệnh nhân cao tuổi không rành công nghệ, chỉ cần đem căn cước công dân; với những người trẻ tuổi thậm chí chỉ cần mang theo điện thoại di động để truy cập vào tài khoản tài khoản VneID là đăng ký khám chữa bệnh, lấy kết quả rất dễ dàng.

Trạm đã áp dụng chữ ký số đối với bảng kê chi phí khám chữa bệnh BHYT và các chứng từ phát sinh. Thay thế quy trình ký, in, lưu trữ giấy tờ bằng phương thức điện tử không chỉ giảm thao tác hành chính mà còn tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ và chi phí văn phòng phẩm.

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe

Một trong những giá trị quan trọng của chuyển đổi số y tế là hình thành hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các thông tin dữ liệu khám chữa bệnh được kết nối và chuẩn hóa sẽ giúp Trạm Y tế Kim Anh nắm bắt tốt hơn tình hình sức khỏe cộng đồng, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Ảnh Sỹ Hào

Tại Kim Anh, Trạm Y tế xã đã triển khai chiến dịch làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu trên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia. Đến ngày 29-10-2026, đơn vị đã rà soát, làm sạch 20.474/23.475 hồ sơ, đạt 87,2%.

Các thông tin được tập trung chuẩn hóa gồm số CCCD, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số mũi tiêm. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, cán bộ y tế có điều kiện thuận lợi hơn trong việc xác định đối tượng, theo dõi lịch sử tiêm chủng, nhắc lịch và tư vấn tiêm bổ sung theo quy định. Người dân cũng giảm phụ thuộc vào việc lưu giữ, xuất trình sổ tiêm chủng giấy.

Trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS, Trạm Y tế xã Kim Anh đã triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu, hoàn thành 30/38 hồ sơ, đạt 78,9%.

Đây là lĩnh vực đòi hỏi yêu cầu cao về độ chính xác và bảo mật thông tin cá nhân. Việc chuẩn hóa dữ liệu vừa phục vụ công tác quản lý, thống kê, vừa hỗ trợ cán bộ y tế theo dõi, triển khai các hoạt động chuyên môn và chăm sóc đối tượng theo quy định.

Có thể thấy, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa hồ sơ giấy lên phần mềm. Quan trọng hơn, dữ liệu được kết nối và chuẩn hóa sẽ giúp ngành y tế nắm bắt tốt hơn tình hình sức khỏe cộng đồng, chủ động rà soát đối tượng, tổ chức tiêm chủng và triển khai các chương trình phòng bệnh. Đây chính là nền tảng để chuyển từ phương thức chăm sóc sức khỏe thụ động sang chủ động, liên tục.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Kim Anh xác định tiếp tục đào tạo, tập huấn kỹ năng công nghệ cho cán bộ; đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, thông tin tiêm chủng quốc gia và phần mềm quản lý HIV/AIDS; đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thông tin mạng và bảo mật dữ liệu cá nhân.