Kim Anh: Chuyển đổi số - biến gian hàng trực tuyến thành đơn hàng thực

Chuyển biến ở "Chợ số - chợ văn minh không dùng tiền mặt"

Trong bối cảnh TMĐT ngày càng phát triển, chuyển đổi số trở thành yêu cầu thiết thực đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Với địa bàn có nhiều chợ dân sinh, cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh như Kim Anh, ứng dụng công nghệ không chỉ là xu hướng mà còn mở ra không gian phát triển mới.

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND của UBND TP Hà Nội và Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 27-7-2026 của UBND xã Kim Anh về đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số - với mục tiêu hỗ trợ tối thiểu 30% hộ kinh doanh, doanh nghiệp và hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở kinh doanh ứng dụng nền tảng số, thanh toán điện tử và quảng bá sản phẩm.

Một kết quả đáng chú ý là mô hình “Chợ dân sinh văn minh hiện đại - thanh toán không dùng tiền mặt”. Trong 6 tháng đầu năm 2026, mô hình tại thôn Thanh Trí đã hỗ trợ 200 bảng mã QR cho tiểu thương. Tại các chợ, khu vực kinh doanh tập trung như Thanh Vân, Thắng Trí, Lập Trí, Thái Lai và Đường 14, địa phương tiếp tục vận động các hộ mở tài khoản thanh toán, tạo mã QR và hướng dẫn sử dụng.

Mô hình chợ dân sinh hiện đại - thanh toán không dùng tiền mặt tại xã Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Khảo sát tại tuyến đường Quán Mỹ, thôn Mỹ Ninh, phóng viên ghi nhận hình thức thanh toán qua mã QR và chuyển khoản ngày càng phổ biến, chiếm tỷ lệ chủ yếu trong mọi giao dịch mua bán tại khu vực này. Các tiểu thương cho biết phần lớn các chủ cửa hàng kinh doanh buôn bán trên địa bàn đã sử dụng chuyển khoản, chỉ còn lại một số ít những người cao tuổi không rành công nghệ nên họ vẫn dùng tiền mặt để thanh toán.

Việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đã trở thành phổ biến trong mọi giao dịch trên địa bàn xã Kim Anh. Ảnh Sỹ Hào

Những thay đổi này cho thấy công nghệ số đang từng bước đi vào đời sống kinh tế từ những giao dịch nhỏ nhất. Tuy nhiên, thanh toán không dùng tiền mặt mới là một khâu của chuyển đổi số. Một cửa hàng có mã QR chưa đồng nghĩa với việc đã chuyển đổi số toàn diện. Hiệu quả của chuyển đổi số, còn thể hiện qua hiệu quả kinh doanh trên các ứng dụng, nền tảng. Khi công nghệ giúp giảm chi phí, hạn chế sai sót, quản lý hàng hóa và tăng hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Phải có đầu ra cho gian hàng trên sàn điện tử

Nếu thanh toán điện tử giúp thay đổi phương thức giao dịch (nhanh gọn, an toàn, tiện lợi, minh bạch) thì TMĐT mở ra cơ hội để sản phẩm địa phương vượt khỏi giới hạn thị trường truyền thống. Với 337 doanh nghiệp và 1.047 hộ kinh doanh, Kim Anh có lực lượng sản xuất, kinh doanh tương đối lớn. Việc mở rộng thị trường trực tuyến có thể giúp các cơ sở tiếp cận khách hàng rộng hơn, giảm sự phụ thuộc vào chợ truyền thống và thương lái.

Theo ông Nguyễn Văn Binh, Trưởng phòng Kinh tế xã Kim Anh, địa phương đã tích cực hướng dẫn hội viên nông dân, hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa đưa sản phẩm, dịch vụ lên sàn TMĐT.

“Đến nay, trang TMĐT KimAnh.shop ngày càng có thêm các chủ thể tham gia, thường xuyên đăng tải rao bán các sản phẩm đến với khách hàng. Bên cạnh đó, cuối tháng 9-2026, UBND xã phối hợp với Công ty CP Thế giới Hạt Dưỡng hỗ trợ đưa nhiều sản phẩm nông sản lên sàn Hi1. Đồng thời tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm”, ông Nguyễn Văn Binh cho biết.

Để triển khai nhiệm vụ kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế, Phòng Kinh tế xã Kim Anh được giao dự toán 270 triệu đồng và đã giải ngân 100% kinh phí. Trong đó, 40 triệu đồng dành cho livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm; 130 triệu đồng hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP và hàng hóa tiềm năng lên sàn thương mại điện tử; 70 triệu đồng xây dựng mô hình chợ, điểm kinh doanh không dùng tiền mặt; 30 triệu đồng hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số.

Những hoạt động này bước đầu hình thành các kênh giới thiệu, tiếp thị hàng hóa trên môi trường số. Tuy nhiên, đưa sản phẩm lên sàn hay livestream quảng bá mới chỉ là bước đầu. Có gian hàng nhưng ít lượt tiếp cận, có người xem livestream nhưng không phát sinh đơn hàng, hoặc có đơn hàng nhưng chi phí vận chuyển, tiếp thị quá cao thì hiệu quả kinh tế vẫn hạn chế.

Chuyển đổi số phải gắn với hiệu quả lâu dài

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thanh, chủ một hộ kinh doanh cho biết, gia đình ông ngoài bán hàng trực tiếp còn quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Việc bán hàng trực tuyến khá thuận lợi, có thời điểm doanh thu còn cao hơn bán trực tiếp. Tuy nhiên, cước phí vận chuyển cao khiến chi phí mua hàng tăng, có sản phẩm giá bán còn thấp hơn phí giao hàng, làm người tiêu dùng e ngại.

“Tôi mong muốn trong thời gian tới, chính quyền có thể triển khai xây dựng các nhóm hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực; hướng dẫn hồ sơ, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý khiếu nại; đồng thời kết nối các đơn vị vận chuyển, thanh toán và nền tảng TMĐT với hộ kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Thanh bày tỏ.

Người dân kì vọng chuyển đổi số giúp họ bán được nhiều hàng hơn, giảm được chi phí và nâng cao thu nhập. Ảnh Sỹ Hào.

Từ thực tế này, bài toán đặt ra với Kim Anh không chỉ là vận động thêm chủ thể tham gia các sàn TMĐT, mà còn phải giúp từng cơ sở vận hành gian hàng hiệu quả. Thông tin sản phẩm cần đầy đủ, hình ảnh rõ ràng, giá bán hợp lý, nguồn gốc minh bạch và chất lượng ổn định. Các hộ kinh doanh cũng cần được hỗ trợ kỹ năng tiếp nhận đơn, đóng gói, giao hàng và xử lý phản hồi khách hàng.

Đặc biệt, cần chuyển trọng tâm từ chỉ tiêu số lượng sản phẩm được đăng tải sang những kết quả cụ thể như số đơn hàng, doanh thu trực tuyến, khách hàng quay lại và khả năng duy trì hoạt động của gian hàng. Việc kết nối các đơn vị vận chuyển, hỗ trợ logistics và hướng dẫn kinh doanh trực tuyến sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn đang ảnh hưởng trực tiếp đến người bán và người mua.