Kim Anh: Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Kim Anh tặng hoa chúc mừng đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 22 năm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 - 13/10/2026. Ảnh: Sỹ Hào

Phát huy lợi thế, mở rộng không gian phát triển

Chiều 9-10, UBND xã Kim Anh tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026). Địa phương cam kết tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh đối với sự phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ảnh: Sỹ Hào

Hiện Kim Anh có khoảng 337 doanh nghiệp cùng hàng nghìn hộ kinh doanh, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực thích ứng với biến động thị trường, duy trì sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Kim Anh có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển kinh tế. Với diện tích khoảng 52km², dân số trên 49.000 người, địa phương nằm gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, có khả năng kết nối với các địa bàn Phú Thọ, Đại Lải và những trung tâm kinh tế của Hà Nội.

Lợi thế về vị trí địa lý cùng sự phát triển của các hoạt động sản xuất, kinh doanh đặt ra yêu cầu đầu tư hạ tầng, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập và bổ sung nguồn lực phát triển địa phương.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí 19/8, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, thách thức, sự đồng hành của chính quyền có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Trần Tuấn Anh, các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, thuế và chính sách đối với người lao động thường xuyên thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động cập nhật, thực hiện đúng quy định. Vì vậy, việc chính quyền hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai, sẽ tạo nền tảng thuận lợi để giải quyết các thủ tục liên quan, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí 19/8 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Sỹ Hào

Một vấn đề khác được các doanh nghiệp quan tâm là kết nối cung - cầu lao động. Dù Kim Anh có nguồn nhân lực trẻ tương đối dồi dào, nhiều doanh nghiệp vẫn phải tuyển dụng lao động từ địa phương khác. Do đó, tăng cường phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp trong thông tin tuyển dụng, kết nối việc làm sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo việc làm ổn định và bảo đảm an sinh xã hội.

Ở lĩnh vực du lịch, bà Bùi Khánh Linh, Giám đốc Flora Resort cho rằng, du lịch nghỉ dưỡng và tổ chức sự kiện có khả năng tạo sức lan tỏa đến nhiều ngành nghề, từ nông sản, thực phẩm đến vận tải, thương mại và dịch vụ. Khi doanh nghiệp tăng cường liên kết, sử dụng sản phẩm và dịch vụ của nhau, giá trị kinh tế sẽ được chia sẻ rộng hơn, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân.

Từ thực tế hoạt động, bà Bùi Khánh Linh đề xuất địa phương tăng cường kết nối doanh nghiệp, hình thành chuỗi cung ứng và sản phẩm trải nghiệm, ưu tiên sử dụng nguồn hàng, dịch vụ và lao động địa phương phù hợp. Đồng thời, cần đẩy mạnh quảng bá điểm đến gắn với cảnh quan, văn hóa, sản phẩm đặc trưng; duy trì đối thoại, hướng dẫn thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Cam kết đồng hành, xây dựng hệ sinh thái kinh doanh

Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh Đỗ Xuân Huân khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, coi việc tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi là một trong những nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh khẳng định chính quyền luôn sẵn sàng đồng hành hỗ trợ tối đa để các doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ảnh Sỹ Hào

Kim Anh định hướng phát triển thương mại - dịch vụ, kinh tế số, thương mại điện tử, sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng. Những mô hình như chợ số, thanh toán không dùng tiền mặt, livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm từng bước mở ra phương thức kinh doanh mới, phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Đối với nhu cầu tuyển dụng lao động, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các doanh nghiệp liên hệ đầu mối Phòng Kinh tế để phối hợp thông tin tuyển dụng đến từng thôn. Qua đó, địa phương tăng cường kết nối doanh nghiệp với người lao động, vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực, vừa tạo cơ hội việc làm cho người dân.

Đặc biệt, ông Đỗ Xuân Huân yêu cầu UBND xã khẩn trương tham mưu thành lập Hội Doanh nghiệp xã Kim Anh, tạo diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc hình thành tổ chức kết nối doanh nghiệp được kỳ vọng giúp các khó khăn, vướng mắc được phản ánh, giải quyết kịp thời hơn, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành hệ sinh thái kinh doanh năng động trên địa bàn.

Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, lãnh đạo xã Kim Anh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động.