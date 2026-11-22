'Lễ trao giải MAMA 2026' đã diễn ra trong hai đêm, ngày 20 và 21/11, tại Kyocera Dome Osaka ở Nhật Bản. Trong đêm trao giải thứ hai, KiiiKiii đã cùng izna và I.O.I tham gia một màn trình diễn kết hợp mang tên “Girls Never Stop”.

KiiiKiii và izna đã trình diễn lại các ca khúc đại diện cho những thế hệ K-pop khác nhau, bao gồm Bad Girl Good Girl của miss A, The Boys của Girls’ Generation và La Vie en Rose của IZ*ONE. Sau đó, họ cùng các thành viên I.O.I là Lim Nayoung, Choi Yoojung và Jeon Somi thể hiện ca khúc Downpour.

KiiiKiii cũng đã trình bày phiên bản 404 (New Era) được phối lại dành riêng cho MAMA, làm nổi bật phong cách biểu diễn đặc trưng của nhóm.

Sau buổi lễ, Kya thừa nhận, cô cảm thấy vừa hào hứng, vừa hồi hộp khi lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện này: “Khi trải qua nhiều sân khấu hơn kể từ lúc ra mắt, chúng tôi cảm nhận được bản thân đang dần trưởng thành. Tôi đặc biệt phấn khích vì đây là cơ hội để thể hiện tất cả những gì chúng tôi đã học được. Tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã thực sự tận hưởng khoảng thời gian trên sân khấu”. Cô nói thêm rằng, việc được biểu diễn cùng các nghệ sĩ tiền bối mà cả nhóm ngưỡng mộ đã khiến trải nghiệm này trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn nhiều.

Sui mô tả KiiiKiii là một nhóm nhạc thể hiện những cảm xúc và cá tính tự nhiên của những người trẻ cùng độ tuổi mà không hề tô vẽ hay thêm thắt. Cô giải thích rằng, năm thành viên đã tập trung bộc lộ bản sắc riêng cùng nguồn năng lượng phóng khoáng, thay vì gò ép mình vào một khuôn mẫu cố định.

Jiyu cũng nhìn lại chặng đường phát triển của nhóm trong suốt một năm qua. Cô tin rằng, KiiiKiii hoàn toàn có tiềm năng trở thành một dòng nhạc riêng biệt.

Leesol cho rằng, sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa các thành viên chính là yếu tố thúc đẩy sự tiến bộ của nhóm trên sân khấu. Cô chia sẻ rằng, các thành viên đã trở nên thân thiết hơn thông qua những trải nghiệm kể từ khi ra mắt vào năm ngoái.

Hướng tới năm 2027, Haum cho biết, KiiiKiii vẫn còn nhiều khía cạnh chưa được hé lộ. Cô bày tỏ mong muốn khám phá những phong cách mới, trao đổi nhiều ý tưởng hơn với các thành viên khác, đồng thời tiếp tục tạo ra những màn trình diễn mang đậm dấu ấn riêng của nhóm.

Haum cũng hy vọng rằng, trong năm tới, nhóm sẽ có cơ hội đặt chân đến nhiều nơi hơn và cùng cộng đồng người hâm mộ TiiiKiii tạo nên thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.