Kihyun (MONSTA X) mở màn cho phần nhạc phim 'Happy Anding'

Kihyun (MONSTA X) sẽ mở màn cho phần nhạc phim của bộ phim truyền hình mới trên đài tvN mang tên Happy Anding, với ca khúc OST đầu tiên có nhan đề Now, một bản nhạc pop rock sẽ xuất hiện ở phần mở đầu của mỗi tập phim.

Ca khúc đầu tiên trong loạt nhạc phim Happy Anding do Kihyun thể hiện sẽ chính thức ra mắt trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) ngày 12/11.

Now là một ca khúc thuộc thể loại pop rock, kết hợp giữa tiếng đàn guitar sôi động và âm thanh trống đầy mạnh mẽ. Bài hát mang đậm chất nhạc ban nhạc (band music) với âm hưởng vừa gai góc vừa tươi mới. Bên cạnh đó, giọng hát đầy nội lực và tràn đầy năng lượng của Kihyun càng làm tăng thêm sức hút cho tác phẩm. Lời bài hát đầy tự tin hứa hẹn sẽ mang đến cho người nghe cảm giác giải tỏa đầy phấn khích.

Ca khúc này sẽ xuất hiện trong phần mở đầu của mỗi tập phim, khắc họa nguồn năng lượng mạnh mẽ của các nhân vật trên hành trình theo đuổi ước mơ, cũng như câu chuyện về sự trưởng thành của tuổi trẻ trong Happy Anding.

Với tư cách là giọng ca chính của nhóm nhạc MONSTA X, Kihyun đã khẳng định năng lực thanh nhạc vững vàng qua nhiều ca khúc nhạc phim trước đây, tiêu biểu như Again, Spring (phim Meow, the Secret Boy), Fire (phim The First Responders) và Full Moon (phim Tale of the Nine Tailed). Anh luôn nhận được nhiều tình cảm nhờ chất giọng đặc trưng đầy cuốn hút. Với Now, Kihyun tiếp tục mang đến phong cách hát tươi mới và 'bùng nổ' vốn đã trở thành thương hiệu riêng của anh vào phần mở đầu của bộ phim.

Happy Anding xoay quanh ba diễn viên hài vô danh đang miệt mài theo đuổi ước mơ. Cuộc đời họ thay đổi khi gặp gỡ một người phụ nữ bí ẩn, từ đó mở ra hành trình đi tìm tương lai cho riêng mình. Dàn diễn viên tham gia bao gồm Kang Hoon trong vai Kang Tae Gu, Lee Yi Dam trong vai Go Eun Young, Jo Hyun Chul trong vai Kim Nam Il, Moon Hee trong vai Lee Na Yeon, Kim Jung Jin trong vai Han Jun Seo và Yoon Ga Yi trong vai Go Ji Young. Phim sẽ lên sóng tập đầu tiên vào lúc 22h50 phút (giờ Hàn Quốc), ngày 11/11.