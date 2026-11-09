Kiev thúc đẩy chương trình miễn phí đường bộ trong bối cảnh giao thông bị gián đoạn

Người dân đi bộ qua Cầu Nam bắc ngang sông Dnipro sau khi cây cầu bị hư hại trong một cuộc tấn công ngày 27/10/2026. Ảnh: The Kyiv Independent

Theo Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Ukraine, những nội dung cụ thể của kế hoạch này có thể được công bố ngay trong ngày 9/11.

Theo The Kyiv Independent, hoạt động đi lại tại Kiev đang gặp nhiều khó khăn khi các cây cầu nối hai bờ thủ đô qua sông Dnipro trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết cầu Northern tiếp tục bị tấn công trong đêm 6, rạng sáng 7/11, trong đợt Nga phóng 36 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và tỉnh Kiev.

"Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tính toán số lượng phương tiện cần thiết cũng như lên phương án tổ chức lại giao thông tại một số khu vực ở Kiev", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Kể từ đầu tháng 10, các cây cầu đã trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công, gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa. Trong nhiều trường hợp, người dân buộc phải đi bộ qua cầu do các hư hại về kết cấu, trong khi tình trạng báo động không kích liên tục cũng khiến hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt bị gián đoạn.

Tổng thống Zelensky cũng đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các chính quyền địa phương nhằm nắm bắt những nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh các cuộc tấn công từ phía Nga tiếp diễn.

Kharkiv, thành phố từng được Tổng thống Zelensky đánh giá cao về công tác tổ chức trong thời chiến, là một trong số ít địa phương cung cấp dịch vụ giao thông miễn phí. Ông Zelensky đã biểu dương công tác chuẩn bị cho mùa đông tại Kharkiv, đồng thời chỉ trích công tác chuẩn bị của chính quyền Kiev dưới sự điều hành của Thị trưởng Vitali Klitschko.

Đây không phải lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Zelensky đề xuất chính sách miễn phí giao thông trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ mùa đông. Trước đó, năm 2025, cựu Thủ tướng Yuliia Svyrydenko từng được giao nhiệm vụ triển khai một loạt chương trình hỗ trợ mùa đông. Tuy nhiên, các đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, trong đó có quan điểm cho rằng đây là những biện pháp mang tính dân túy nhằm gia tăng sự ủng hộ đối với chính phủ.

Gói hỗ trợ khi đó bao gồm ưu đãi đi lại miễn phí với quãng đường lên tới 4.800 km trên hệ thống đường sắt Ukraine, cùng các khoản chi trả một lần cho toàn bộ người dân nước này.

Các ý kiến chỉ trích cho rằng những đề xuất trên có thể khiến nguồn ngân sách nhà nước, vốn cần được ưu tiên cho các nhu cầu cấp thiết trong thời chiến, bị phân bổ sang những chương trình nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri trước các cuộc bầu cử trong tương lai.

Đề xuất mới nhất của Tổng thống Zelensky về việc cung cấp dịch vụ giao thông đường bộ miễn phí được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng mà các quan chức nước này mô tả là "tình hình ngân sách tồi tệ nhất" kể từ năm 2022.