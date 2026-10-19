Kiev rung chuyển vì tên lửa Nga, Ukraine nói không được cảnh báo sớm

Ngày 19/10, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat cho biết nước này không nhận được thông tin cảnh báo từ các đối tác trước đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo vào khoảng 23h hôm trước.

Tuy nhiên, Ukraine đã nhận được thông tin trước đợt tấn công thứ hai, diễn ra khoảng 3h sáng. Các chuyên gia Ukraine đang phối hợp với đối tác làm rõ nguyên nhân gián đoạn.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M được phóng từ bãi thử Kapustin Yar, tỉnh Astrakhan, Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Theo trang Militarnyi dẫn thông tin từ LIGA.net, Nga phóng tám tên lửa đạn đạo vào thủ đô Ukraine trong đợt đầu tiên, sau đó tiếp tục thực hiện các vụ phóng trong đêm.

Báo Kyiv Independent ghi nhận các vụ nổ tại Kiev vào gần 23h ngày 18/10, tiếp đó là hai đợt tấn công vào khoảng 3h và 7h ngày 19/10, theo giờ địa phương. Giới chức thành phố cho biết ít nhất một người thiệt mạng và tám người bị thương.

Trả lời phóng viên Đài châu Âu Tự do/Đài Tự do sáng 19/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói ông chưa có đủ thông tin để xác nhận việc Ukraine không nhận được cảnh báo trước cuộc tập kích.

Ông Rubio cho biết một sự cố phần mềm đã ảnh hưởng đến hệ thống cảnh báo sớm của Ukraine vài ngày trước. Tuy nhiên, ông không xác nhận sự cố này có liên quan đến việc thiếu cảnh báo trong đêm 18–19/10 hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng 16 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev và khu vực xung quanh, đồng thời triển khai hơn 200 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhiều nơi trên cả nước. Theo ông, hơn 10 cơ sở năng lượng bị hư hỏng, khiến ít nhất 550.000 hộ gia đình mất điện.

Ngoài hạ tầng năng lượng, một phòng khám, trường học, ga tàu điện ngầm và các tòa nhà dân cư cũng bị hư hại, ông Zelensky cho biết.

Trong báo cáo riêng, Không quân Ukraine thông báo Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M, đạn phòng không S-400 hoán cải, tên lửa hành trình Iskander-K cùng 269 UAV các loại, trong đó có 59 chiếc sử dụng động cơ phản lực. Cơ quan này không công bố số lượng cụ thể tên lửa đạn đạo được phóng.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp bốn tên lửa hành trình Iskander-K và 243 UAV. Các vụ đánh trúng mục tiêu được ghi nhận tại 25 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống tám khu vực.

Một sự việc tương tự xảy ra ngày 12/10, khi Nga tấn công Kiev bằng năm tên lửa đạn đạo.

Theo Militarnyi, Ukraine khi đó cũng không nhận được cảnh báo sớm từ các đối tác, các vụ nổ xuất hiện trước khi còi báo động vang lên. Phía Mỹ lý giải việc thiếu cảnh báo là do điều kiện thời tiết bất lợi.