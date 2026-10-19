Kiev rung chuyển sau 3 trận tập kích liên tiếp bằng tên lửa của Nga

Kyiv Independent đưa tin nhiều vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kiev ngay trước 23h ngày 18/10 và các vụ tấn công khác tiếp tục xảy ra vào khoảng 3h và 7h ngày 19/10. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine (DSNS) thông tin thêm thiệt hại được báo cáo ở ít nhất 3 quận thuộc thủ đô Kiev.

Tại quận Desnianskyi, chính quyền địa phương ghi nhận một người thiệt mạng khi tòa nhà phi dân cư bốc cháy và ga tàu điện ngầm bị hư hại. Trước đó, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết nạn nhân là một phụ nữ 21 tuổi.

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga vào Kiev, Ukraine.

Nhà ga tàu điện ngầm ở bờ sông Dnipro bị hư hại trong đợt tấn công ngày 19/10. Theo ông Klitschko, mảnh vỡ làm hư hỏng đường ray và hệ thống cấp điện cho tàu điện ngầm gần nhà ga này. Cùng thời điểm, nhà ga “Chernihivska” và “Lisova” thông báo tạm thời đóng cửa để tiến hành sửa chữa.

Theo Thị trưởng Kiev, mảnh vỡ đã rơi trúng tầng một của tòa nhà chung cư cao 25 ​​tầng ở quận Solomyanskyi. Những bức ảnh về trung tâm mua sắm và giải trí Cosmo Multimall bị hư hại cũng xuất hiện trên mạng xã hội.

Thị trưởng Kiev tiếp tục xác nhận một trung tâm y tế tại quận Desnianskyi bị trúng đạn trong đợt tấn công ngày 18/10. Sóng xung kích làm vỡ hơn 200 cửa sổ, làm hư hại cửa ra vào và trần nhà cũng như thiết bị y tế. Không có nhân viên y tế nào bị thương và không có bệnh nhân nào bên trong cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Các cuộc tấn công của Nga cũng ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư lân cận. Tại thành phố Irpin, cách Kiev khoảng 20km, chính quyền địa phương ghi nhận 6 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em và 3 người khác vẫn đang mất tích. Hiện tại, hoạt động tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn.

Loạt cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Ukraine và Mỹ đang xấu đi, trong khi Mỹ lại cung cấp thông tin tình báo được sử dụng để theo dõi vụ phóng tên lửa của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự kiến điện đàm với các nhà đàm phán Mỹ vào cuối ngày 18/10 (giờ địa phương) và vẫn hy vọng hai bên có thể gặp nhau trong những ngày tới. “Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho việc đó, bất chấp mọi hoàn cảnh khó khăn”, ông nói.