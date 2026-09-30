Kiev rung chuyển, mất điện một phần sau đòn tập kích của Nga

Hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Kiev rạng sáng, sau khi không quân Ukraine cảnh báo nhiều tên lửa đạn đạo đang hướng tới thành phố.

Phóng viên Kyiv Independent cho biết, hơn 10 vụ nổ được ghi nhận trong đợt tập kích, trong khi hỏa lực phòng không vang lên tại nhiều khu vực. Một số vụ nổ tiếp tục xuất hiện khoảng 40 phút sau đợt tấn công đầu tiên.

Theo RBC Ukraine, Nga sử dụng UAV phản lực trước và sau khi phóng tên lửa đạn đạo, khiến các vụ nổ diễn ra gần như liên tục.

Đòn tập kích cũng gây mất điện tại một số khu vực ở Kiev, trong đó có quận Pechersk. Một số nguồn tin địa phương cho biết, nhiều khu vực ở bờ đông sông Dnieper rơi vào tình trạng mất điện.

Các nguồn theo dõi tình báo nguồn mở đưa ra những đánh giá khác nhau về quy mô và chủng loại vũ khí Nga sử dụng.

Nguồn tin Ukraine cho rằng, Nga đã phóng 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 đạn RM-48U được cải biến từ tên lửa phòng không S-400, cùng 2 tên lửa siêu vượt âm Zircon và 6 tên lửa chống hạm Oniks-M.

Tuy nhiên, những thông tin này chưa được phía Nga hoặc Ukraine xác nhận đầy đủ.

Tài khoản AMK Mapping chuyên theo dõi chiến sự tại Ukraine cho biết hệ thống phòng không Patriot của Ukraine đã phóng tên lửa đánh chặn PAC-3 và có thể đã đánh chặn 1 tên lửa Oniks-M.

Tài khoản này cũng cho rằng các cơ sở năng lượng tại Kiev và tỉnh Kiev nằm trong nhóm mục tiêu, gồm các nhà máy nhiệt điện CHP-5, CHP-6, nhà máy thủy điện Kiev tại Vyshhorod và nhà máy nhiệt điện Trypillya tại Ukrainka.

Nga dường như cũng sử dụng số lượng lớn UAV phản lực Geran-4 và Geran-5 nhằm vào hạ tầng năng lượng.

Đây là xu hướng đáng chú ý trong các đợt tập kích gần đây, khi Nga tăng cường sử dụng UAV có động cơ phản lực thay cho các biến thể Geran sử dụng động cơ piston và cánh quạt. UAV phản lực có tốc độ cao hơn, khiến thời gian phản ứng của các kíp phòng không bị rút ngắn.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, ít nhất 2 người bị thương và hỏa hoạn xảy ra tại quận Sviatoshynsky.

Tỉnh trưởng Kiev Tymur Tkachenko sau đó thông báo, 1 trẻ em thiệt mạng và 3 người bị thương, đồng thời cho biết nhà kho, nhà dân, ôtô và cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về đợt tập kích. Nga và Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa cùng UAV để tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

Đối với Ukraine, sự xuất hiện ngày càng nhiều của UAV phản lực đặt ra thêm thách thức cho mạng lưới phòng không, buộc nước này phải tìm kiếm các phương án đánh chặn mới, trong đó có phát triển UAV chuyên dụng để săn mục tiêu tốc độ cao.