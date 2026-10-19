Kiev nghi hệ thống Starlink bị hạn chế tại Ukraine một cách có chủ đích

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các thử nghiệm tại châu Âu đã củng cố nghi vấn việc hạn chế tốc độ Starlink tại Ukraine là một động thái có chủ đích, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực tác chiến của quân đội nước này.

Theo ông Zelensky, các UAV đánh chặn được Ukraine sử dụng để đối phó UAV Shahed của Nga, trong đó có những phiên bản sử dụng động cơ phản lực, đang gặp khó khăn do giới hạn tốc độ của hệ thống Starlink ở mức 161 km/h.

Để xác định nguyên nhân, Ukraine đã đưa một số phương tiện trang bị thiết bị Starlink đến các nước châu Âu và thử nghiệm tại những nơi cho phép chạy với tốc độ trên 180 km/h.

Kết quả cho thấy kết nối vẫn hoạt động bình thường. Kiev khẳng định đã lưu lại dữ liệu và bằng chứng từ các cuộc thử nghiệm.

Ông Zelensky cho rằng sự khác biệt này cho thấy các hạn chế đang được áp dụng tại Ukraine nhưng không xuất hiện trong những thử nghiệm tương tự ở châu Âu.

Tổng thống Ukraine gọi đây là dấu hiệu của một chiến dịch có chủ đích nhằm hạn chế khả năng sử dụng Starlink của Kiev.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống Internet vệ tinh này đối với hoạt động quân sự.

Ngoài việc hỗ trợ liên lạc tại tiền tuyến, Starlink còn góp phần duy trì công tác hậu cần, bảo đảm cung cấp thực phẩm và nước uống cho binh sĩ tại các vị trí đóng quân.

Ukraine cho biết các cuộc trao đổi về vấn đề này đang diễn ra trên cả phương diện quân sự và ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Zelensky phàn nàn rằng quân đội và Bộ Quốc phòng Ukraine chưa nhận được phản hồi trực tiếp từ các bên liên quan tại SpaceX. Trong khi đó, những thông tin mà Kiev tiếp nhận vẫn cho rằng đây là sự cố kỹ thuật.

Trục trặc ban đầu được ghi nhận ngày 14/10, khi các thiết bị đầu cuối Starshield, phiên bản quân sự hóa của hệ thống Starlink do SpaceX cung cấp, bắt đầu mất kết nối khi phương tiện đạt đến một ngưỡng tốc độ nhất định. Kết nối được khôi phục vào ngày hôm sau, nhưng giới hạn 161 km/h vẫn được duy trì.

Diễn biến này làm dấy lên tranh cãi về nguồn gốc quyết định hạn chế. Một số thông tin truyền thông cho rằng động thái có thể liên quan đến Elon Musk, Giám đốc điều hành SpaceX, hoặc Nhà Trắng.

Tờ Telegraph đưa tin ông Musk được cho là đã đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump ý tưởng làm chậm hoạt động Starlink tại Ukraine.

Ngày 16/10, ông Trump phủ nhận việc bản thân hoặc ông Musk chịu trách nhiệm khiến Ukraine mất quyền truy cập hệ thống.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Kiev - Washington gia tăng căng thẳng sau những bất đồng liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Nga.