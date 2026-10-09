Kiev mất điện diện rộng sau cuộc tập kích bằng UAV của Nga

“Đã xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào một trong những cơ sở năng lượng quan trọng đối với thành phố Kiev. Các nhân viên ngành điện đang làm mọi cách có thể để khôi phục nguồn cung điện nhanh nhất”, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết trên Telegram ngày 9/10.

Theo ghi nhận của phóng viên Kyiv Independent tại hiện trường, tính đến 0h30 ngày 9/10 giờ địa phương (tức 4h30 cùng ngày giờ Việt Nam), hầu hết các khu vực tại thủ đô Kiev đều bị mất điện.

Ukrenergo, đơn vị vận hành lưới điện quốc gia Ukraine, thông báo sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tiêu thụ điện tại một số khu vực trên cả nước trong ngày 9/10 do ảnh hưởng của cuộc tấn công. Một số khu vực thuộc các huyện Bucha và Vyshhorod cũng bị cắt điện khẩn cấp theo chỉ thị của Ukrenergo.

Kiev mất điện diện rộng ngày 9/10 sau cuộc tập kích của Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Cơ quan Quản lý Nhà nước thành phố Kiev (KMDA) thông báo một số dịch vụ vận tải, trong đó có hệ thống tàu điện ngầm, phải tạm ngừng hoạt động do thiếu điện. Theo Kyiv Independent, giao thông tại thủ đô Ukraine ùn tắc nghiêm trọng, nhiều tuyến phố đông nghịt người tìm phương tiện di chuyển thay thế.

Giới chức địa phương đang triển khai phương án sử dụng xe buýt thay thế một phần dịch vụ tàu điện tốc độ cao.

Tình trạng mất điện cũng ảnh hưởng đến hệ thống cấp nước tại Kiev. Chính quyền thành phố cảnh báo việc cấp nước cho cư dân ở bờ tây sông Dnieper có thể bị gián đoạn do điện áp thấp làm giảm áp lực nước, đặc biệt tại các quận Holosiivsky, Sviatoshynsky, Solomiansky và Shevchenkivsky.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết cuộc tập kích bằng UAV của Nga trong đêm 8/10 và rạng sáng 9/10 khiến 4 người thiệt mạng, ít nhất 19 người bị thương tại thủ đô Ukraine. Ông Klitschko mô tả Kiev đã chuyển sang “chế độ sinh tồn” do tình trạng mất điện và gián đoạn cấp nước, song khẳng định bản thân không có ý định ra lệnh sơ tán người dân khỏi thành phố.

Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng 142 UAV các loại để tập kích nước này, trong đó có 82 chiếc trang bị động cơ phản lực. Cơ quan này tuyên bố các đơn vị phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc vô hiệu hóa 126 UAV.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về cuộc tập kích trên.

Video khu vực Sofiivska Borschahivka, ngoại ô Kiev, bị mất điện sau các cuộc tấn công của Nga. Video: Kyiv Independent

Theo Kyiv Independent, trong đêm 8/10 và rạng sáng 9/10, lực lượng Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một nhà máy sản xuất thành phần nhiên liệu tên lửa của Nga và các cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Nhà máy Thử nghiệm Redkino ở tỉnh Tver. Nhà máy này sản xuất thành phần nhiên liệu cho tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101 và các chất phụ gia cho dầu diesel, dầu hỏa hàng không.

Cơ sở này cũng từng là mục tiêu trong một chiến dịch tấn công của Ukraine hồi tháng 2/2026. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, cuộc tấn công khi đó đã phá hủy khoảng 6.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cùng các linh kiện của chúng.

Ngoài ra, cuộc tấn công của Ukraine cũng gây hỏa hoạn tại kho dầu ở phía bắc thành phố Belgorod. Mức độ thiệt hại do cuộc tấn công chưa được xác định đầy đủ.