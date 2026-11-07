Kiev hứng tên lửa đạn đạo, Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị tập kích lớn

Đêm 6-11, nhiều tiếng nổ vang lên tại khu vực ngoại ô Kiev, khi quân đội Nga tiến hành tập kích bằng tên lửa đạn đạo.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận các mục tiêu hạ tầng trong khu vực bị tấn công, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn.

Mảnh vỡ tên lửa rơi trúng một tòa chung cư 5 tầng tại quận Solomianskyi, phía tây thủ đô, làm hư hại mặt ngoài công trình.

Một tòa nhà dân cư khác bị vỡ cửa sổ, trong khi cơ sở có nhà trẻ cũng chịu thiệt hại. Chính quyền địa phương điều động lực lượng cứu hộ đến các địa điểm bị ảnh hưởng.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại một ngôi nhà bị phá hủy ở quận Brovary, tỉnh Kiev trong đêm 6-11, rạng sáng 7-11. Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Theo cập nhật của Thị trưởng Klitschko ngày 7-11, ít nhất 5 người bị thương trong cuộc tập kích, trong đó có 1 trẻ em 14 tuổi. Hai người được đưa đến bệnh viện điều trị. Chính quyền Kiev tiếp tục cảnh báo người dân về khả năng các đợt tấn công tiếp theo xảy ra.

Trước cuộc tập kích, trong bài phát biểu vào tối 6-11, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine nhận được thông tin tình báo về một chiến dịch tấn công mới của Nga.

Các mục tiêu được cảnh báo gồm cơ sở năng lượng, cầu bắc qua sông Dnipro và những công trình dân sự.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị ứng phó, nhưng ông nhấn mạnh năng lực phòng không vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông kêu gọi các đối tác phương Tây đẩy nhanh việc cung cấp tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot, cho rằng tiến độ bàn giao vũ khí có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục phải đối phó với các đợt tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng.

Trước đó, ngày 3-11, Kiev hứng chịu một cuộc tập kích lớn khiến nguồn cung điện và nước bị gián đoạn trên diện rộng.

Chính quyền Ukraine cảnh báo nguy cơ các cơ sở năng lượng và giao thông tiếp tục trở thành mục tiêu trong thời gian tới, đặc biệt khi mùa đông đang đến gần.