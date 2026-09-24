Kiev hứng 'mưa' tên lửa từ Nga, ông Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng sức ép với Nga, cũng như cung cấp thêm tên lửa đánh chặn, trong bối cảnh Kiev vừa hứng chịu thêm một đợt tập kích bằng tên lửa ngay khi ông đang gặp các nghị sĩ Mỹ tại New York.

Theo Kyiv Post, cuộc tập kích xảy ra vào rạng sáng 24/9, khi ông Zelensky đang thảo luận với các thành viên Hạ viện Mỹ về các biện pháp trừng phạt Nga và nhu cầu tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

"Nhiều người đã chứng kiến bầu trời sáng lên bởi những tia chớp từ các vụ nổ", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, cuộc tập kích nhằm vào Kiev đã làm hư hại một số công trình dân cư, một bệnh viện phụ sản, cơ sở năng lượng và các cơ sở hậu cần.

Hãng Reuters dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, số người thiệt mạng là 2 và có 3 người bị thương.

Trước đó, vào đêm 23/9, Ukraine cũng phát cảnh báo về nguy cơ tên lửa từ các khu vực Kursk, Voronezh và Rostov của Nga. Sau 1 giờ sáng 24/9, nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Kiev.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cơ sở năng lượng, trung tâm hậu cần và các phương tiện hàng hải hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo tuyên bố của Moscow, các mục tiêu tại Kiev bao gồm một cơ sở công nghiệp mà Nga cho là liên quan đến sản xuất linh kiện UAV và một kho chứa vật tư phục vụ việc chế tạo UAV. Nga cũng nói đã tập kích các cơ sở hậu cần tại Odessa.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công hai nhà máy lọc dầu lớn của Nga tại Ufa và Samara trong đêm 21 rạng sáng 22/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận.

Hãng Reuters đưa tin, ngày 20/9 rằng một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine nhằm vào khu vực Moscow đã gây thiệt hại cho một nhà máy lọc dầu và một khu dân cư.

AP cũng ghi nhận các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí của Nga trong những ngày trước khi ông Zelensky tới New York, trong khi Nga tiếp tục sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Theo các nguồn tin quốc tế và khu vực, giới chức Ukraine và Nga từng thảo luận hoặc ghi nhận các đề xuất trung gian về việc hạn chế tập kích lẫn nhau vào hạ tầng năng lượng nhằm giảm rủi ro trước mùa đông, tuy nhiên các thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thông qua.