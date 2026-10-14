Kiểu uống trà quen thuộc làm tăng nguy cơ sỏi và suy thận

Trà là thức uống quen thuộc hàng ngày nhưng có thể gây hại thận nếu uống sai cách. Ảnh: Magnific.

Trà là thức uống quen thuộc và có thể được sử dụng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, không phải loại trà nào cũng phù hợp với mỗi người. Một số sản phẩm có thể chứa nhiều đường, caffeine, khoáng chất hoặc tạp chất, đặc biệt cần được lưu ý ở người có bệnh thận.

Thận có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nước, điện giải, khoáng chất trong cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải một số chất cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, lựa chọn loại trà, cách pha và lượng uống là những yếu tố cần quan tâm.

Theo HK01, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường ở Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo một số loại trà và đồ uống từ trà mà người có vấn đề về thận nên hạn chế.

Trà thảo dược không rõ nguồn gốc

Các loại trà thảo dược, trà dưỡng sinh hoặc sản phẩm được quảng cáo với công dụng "thanh nhiệt", "giải độc" không phải lúc nào cũng phù hợp với người mắc bệnh thận.

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết các loại trà thảo dược không rõ nguồn gốc và trà dưỡng sinh cô đặc thường có hàm lượng kali vượt ngưỡng an toàn. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Kidney International Reports, người mắc bệnh thận có khả năng đào thải kali kém hơn. Tình trạng tăng kali máu thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi xảy ra có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí ngừng tim.

Trà sữa và các loại trà pha sẵn

Trà sữa, trà trái cây và nhiều loại đồ uống từ trà pha sẵn thường chứa lượng đường đáng kể. Một số sản phẩm dạng bột hoặc pha chế công nghiệp cũng có thể chứa phosphate vô cơ và các chất phụ gia.

Cơ thể có thể hấp thu hơn 90% lượng phốt pho vô cơ, từ đó làm tăng nguy cơ tăng phốt pho máu, đẩy nhanh quá trình vôi hóa mạch máu và mất khoáng chất trong xương.

Trà kém chất lượng

Trà được sản xuất, bảo quản không đúng cách hoặc không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm tạp chất. Một trong những vấn đề được đề cập là nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng như chì và cadmium.

Người có chức năng thận suy giảm thường gặp khó khăn hơn trong việc đào thải một số chất ra khỏi cơ thể, khiến kim loại nặng có nguy cơ tích tụ và gây tổn thương thận.

Trà được sản xuất, bảo quản không đúng cách hoặc không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm tạp chất. Ảnh: Magnific.

Trà pha quá đặc

Nhiều người lớn tuổi thường cho rằng trà càng đậm thì càng tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế không phải vậy. Ngâm trà quá lâu có thể khiến lượng caffeine và axit oxalic (oxalat) trong nước trà tăng lên. Caffeine có thể làm tăng tác dụng kích thích của trà, trong khi oxalat có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể canxi oxalat, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi đường tiết niệu và thậm chí gây tắc nghẽn ống thận.

Trà pha nhiều đường

Trà nguyên chất và trà pha nhiều đường là hai lựa chọn rất khác nhau về mặt dinh dưỡng. Các loại trà đóng chai, trà pha chế hoặc trà sữa có thể chứa lượng đường bổ sung cao. Tiêu thụ nhiều đường fructose có thể làm tăng axit uric và gây kháng insulin, góp phần thúc đẩy xơ hóa cầu thận và làm suy giảm chức năng thận.

Uống trà thế nào để bảo vệ sức khỏe thận?

Không cần thiết phải loại bỏ hoàn toàn trà khỏi chế độ ăn nếu không có chỉ định đặc biệt. Với nhiều người khỏe mạnh, trà không đường, sử dụng ở mức vừa phải có thể là lựa chọn đồ uống phù hợp.

Điều quan trọng là không nên lạm dụng trà quá đặc, trà nhiều đường hoặc các sản phẩm trà thảo dược không rõ thành phần. Nước lọc vẫn nên là nguồn nước chính trong ngày, trừ trường hợp bác sĩ yêu cầu kiểm soát lượng chất lỏng.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận mạn, sỏi thận, rối loạn kali hoặc phosphate máu nên trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên trà thảo dược, trà cô đặc hoặc các sản phẩm bổ sung từ thảo dược.

Khi lựa chọn trà, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, pha vừa phải, hạn chế đường và sử dụng với lượng phù hợp sẽ giúp tránh đưa quá nhiều caffeine, đường hoặc các chất không cần thiết vào cơ thể.