Ngày 23/11, đoàn phim điện ảnh Con Mắt Thứ Ba của đạo diễn Hàm Trần tổ chức buổi chiếu ra mắt truyền thông tại TP.HCM. Trong sự kiện giao lưu, diễn viên Kiều Trinh thu hút sự chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm khó quên suốt thời gian theo đoàn. Nữ diễn viên cho biết bản thân từng gặp sự cố té ngã dẫn đến nứt xương chân ngay trên phim trường.

Kiều Trinh kể lại khoảnh khắc gặp tai nạn nứt xương chân khi ghi hình phim Con Mắt Thứ Ba. (Ảnh: ĐPCC)

Tai nạn bất ngờ khiến Kiều Trinh không khỏi ám ảnh bởi cường độ quay phim kinh dị vốn đòi hỏi nhiều cảnh hành động, di chuyển trong điều kiện bối cảnh phức tạp và thiếu sáng. Theo lời kể của nữ diễn viên, cú ngã xảy ra đột ngột trong một phân đoạn cần nhiều thể lực, khiến phần xương chân bị tổn thương và sưng đau kéo dài. Dù gặp chấn thương ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, chị vẫn quyết định nén đau, nhờ ê-kíp hỗ trợ sơ cứu tạm thời để hoàn thành trọn vẹn các phân đoạn còn lại, tránh làm gián đoạn lịch trình quay chung của cả đoàn.

Kiều Trinh và dàn cast phim Con Mắt Thứ Ba tại buổi họp báo ra mắt phim

Trong Con Mắt Thứ Ba, Kiều Trinh đảm nhận vai bà Út – dì của nhân vật Viễn (Đoàn Minh Anh thủ vai). Đây là mắt xích quan trọng nắm giữ nhiều bí mật gia tộc, trực tiếp liên quan đến hàng loạt sự kiện kỳ bí mở đầu cho chuỗi biến cố kinh hoàng ập đến với các nhân vật. Nhân vật này đòi hỏi lối diễn xuất tiết chế, ánh mắt sắc lạnh cùng khả năng chuyển biến tâm lý linh hoạt giữa sự bao bọc người thân và nỗi sợ hãi trước thế lực tâm linh.

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia dự án, Kiều Trinh bày tỏ sự tin tưởng dành cho đạo diễn Hàm Trần sau nhiều lần hợp tác ăn ý trước đây. Chị nhận định mỗi kịch bản của nam đạo diễn đều đặt ra những thử thách mới mẻ, buộc người nghệ sĩ phải dốc toàn bộ tâm sức và vượt qua giới hạn an toàn của bản thân để chạm tới cảm xúc chân thực nhất trên màn ảnh rộng.

Hậu trường Kiều Trinh cùng với đạo diễn Hàm Trần trong phim Con Mắt Thứ Ba

Con Mắt Thứ Ba xoay quanh hành trình đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên rùng rợn và nỗi ám ảnh từ quá khứ của nhóm nhân vật chính. Bên cạnh Kiều Trinh và Đoàn Minh Anh, tác phẩm còn quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Trần Nghĩa, Ngọc Phước và diễn viên nhí Loube Nguyễn. Sau khi dời lịch phát hành để hoàn thiện khâu hậu kỳ, bộ phim dự kiến chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 04/12/2026.