Kiều Phú tạo sức bật từ phong trào xây dựng nông thôn mới

Xã Kiều Phú đã huy động xã hội hóa trồng hơn 2.000 cây hoa gạo trên triền đê sông Tích qua địa bàn, tạo điểm nhấn riêng của vùng nông thôn xứ Đoài. Ảnh: Thu Oanh

Sức dân làm nên diện mạo mới

Tại ngõ 2, xóm Đình, thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú, tuyến đường nhỏ trước đây thấp trũng, chật hẹp, đi lại khó khăn, nay đã được bê tông hóa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Để có tuyến đường này, khi nhà văn hóa được xây dựng, địa phương đã dịch tường bao để lối đi rộng thêm, hơn 10 hộ dân trong xóm đã tự nguyện đóng góp, mỗi hộ 6 triệu đồng để tôn nền, đổ bê tông. Tuyến đường hoàn thành thể hiện tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của người dân trong xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Khắc Quyền, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phú Mỹ, cho biết, với hơn 1.200 hộ dân, Phú Mỹ là một trong những thôn đông dân của xã. Bên cạnh nghề làm nón, mũ lá truyền thống, người dân còn có nhiều nghề khác trong đó khá đông là cán bộ hưu trí, giáo viên và công nhân. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của địa phương, người dân tích cực đóng góp công sức, kinh phí hoàn thiện hạ tầng nông thôn.

Đến nay, các ngõ xóm trong thôn đều được bê tông hóa, có đèn chiếu sáng. Năm 2025 và đầu năm 2026, nhà văn hóa thôn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp với diện tích khoảng 1.500m², gồm khối nhà hai tầng có hội trường và các phòng chức năng. Nhân dân cũng đóng góp mua sắm trang thiết bị, trong đó có điều hòa, phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Mỹ, cho biết, mô hình “Ngôi nhà xanh” do Chi hội triển khai đặt tại nhà văn hóa thôn đã góp phần nâng cao ý thức phân loại, thu gom rác thải, hạn chế vứt bỏ những vật liệu có thể tái chế ra môi trường. Nguồn thu từ bán phế liệu được dùng gây quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, chi hội dự kiến nhân rộng mô hình tại các xóm có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, Kiều Phú chú trọng xây dựng những tuyến đường cây xanh mang dấu ấn riêng. Dọc bờ sông Tích, xã trồng tre nhằm giữ đất, chắn sóng, hạn chế sạt lở; khu vực chân đê được trồng hơn 2.000 cây hoa gạo từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Số cây này do doanh nghiệp tài trợ thông qua vận động xã hội hóa và hiện sinh trưởng tốt.

Đường ngõ 2, xóm Đình, thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú đã được mở rộng và bê tông sạch đẹp với kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Ảnh: Thu Oanh

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiều Phú, việc trồng tre xuất phát từ đặc điểm địa bàn thuộc vùng lũ, đồng thời gợi nhắc hình ảnh lũy tre làng thân thuộc. Hoa gạo phù hợp với điều kiện thời tiết, dễ chăm sóc, chịu nước và gắn với không gian văn hóa xứ Đoài, khu vực gần chùa Thầy. Khi những hàng hoa gạo ven sông Tích đồng loạt nở đỏ, địa phương kỳ vọng hình thành cảnh quan đặc trưng, góp phần làm đẹp không gian sống.

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Kiều Phú còn gắn với nâng cao đời sống tinh thần và bảo đảm an sinh xã hội. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại 18 thôn được duy trì với nhiều câu lạc bộ như dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, trống hội chùa Liên Trì, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Từ đầu khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 125 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng huy động gần 400 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây, gồm loa và cột, bảo đảm thông tin liên lạc, nhất là tại khu vực Bến Vôi thường xuyên bị ngập, mất điện mùa mưa bão. Nhà văn hóa các thôn từng bước được trang bị máy tính, máy in; một số nơi có màn hình phục vụ họp trực tuyến, hỗ trợ cán bộ cơ sở nâng cao hiệu quả công việc.

Trong lĩnh vực an ninh, trật tự, xã lắp đặt được 106 mắt camera trên các trục đường lớn kinh phí trên 3 tỷ đồng; vận động xã hội hóa lắp camera tại các đình, chùa, nhà văn hóa và các điểm công cộng; đồng thời vận động các hộ dân có camera hướng ra đường chia sẻ dữ liệu với lực lượng công an. Đến nay, toàn xã có hơn 5.000 mắt camera, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, giữ gìn an ninh, trật tự.

Nhiều hộ dân thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú giữ nghề làm nón lá. Trong ảnh: Phơi lá- nguyên liệu làm nón. Ảnh: Thu Oanh

Hướng tới phát triển bền vững

Theo Bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn, qua rà soát bước đầu, địa phương cơ bản đáp ứng nhiều tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026–2030. Tuy nhiên, xã cần tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại, nhất là môi trường, hạ tầng giao thông, trường học và khả năng ứng phó với ngập úng.

Trong giai đoạn tới, Kiều Phú xác định cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cảnh quan là nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh phát triển cây xanh, địa phương tiếp tục xử lý ô nhiễm, nhất là tại các khu vực làng nghề; vận động người dân thu gom, xử lý chất thải đúng quy định. Đây là điều kiện quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng sống và hướng tới phát triển bền vững.

Về hạ tầng, xã định hướng chỉnh trang 18 thôn theo hướng đồng bộ, kết hợp sắp xếp, hạ ngầm hệ thống dây điện phù hợp điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn và phòng cháy, chữa cháy; tiếp tục lắp đặt camera an ninh, xây dựng khu vui chơi, không gian công cộng. Cùng với đó, địa phương rà soát, khắc phục bất cập tại các điểm giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, trong đó có hệ thống đèn tín hiệu và các tuyến đường gom. Việc đầu tư, hoàn thiện trường học cũng được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dân sinh.

Khắc phục tình trạng nước sông Tích dâng cao vào mùa mưa bão, gây ngập tại các khu dân cư vùng trũng, giao thông bị cô lập, xã đang phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án nâng cốt nền, cải thiện khả năng thoát nước đồng bộ, vừa tăng năng lực phòng, chống thiên tai, vừa tránh ảnh hưởng đến nhà ở và sinh hoạt của người dân.

Nhà văn hóa thôn Phú Mỹ, xã Kiều Phú được đầu tư xây dựng khang trang là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân. Ảnh: Thu Oanh

Cùng với đầu tư hạ tầng, Kiều Phú hướng tới khai thác tiềm năng kinh tế, văn hóa và lịch sử tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm nhằm khai thác lợi thế vùng đất xứ Đoài, tạo cơ hội phát triển dịch vụ, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa trong quá trình đô thị hóa.

Theo ông Phạm Quang Tuấn, xây dựng nông thôn mới phải phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong quá trình xây dựng và gìn giữ thành quả. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành các tiêu chí mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân, hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp và tạo nền tảng phát triển kinh tế ổn định.

Bài viết có sự phối hợp với Văn phòng Điều phối các Chương trình Mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội.