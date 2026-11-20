Ngày 20/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giang Thị Quỳnh Anh (SN 1992, trú tổ dân phố Chơn Tâm 2, phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Giang Thị Quỳnh Anh sử dụng thủ đoạn thuê xe mô tô (22 chiếc xe) tự lái rồi mang đi cầm cố để lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Giang Thị Quỳnh Anh.

Để thực hiện thủ đoạn này, Anh liên hệ chủ cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái, giới thiệu bản thân làm đầu bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp.

Tin tưởng, chủ cho thuê xe tự lái đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách cho Anh. Thời gian đầu, Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận nhằm tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện.

Tuy nhiên càng về sau, Anh tìm cách tẩu tán xe bằng cách lên mạng xã hội tìm người nhận cầm cố xe. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, Anh đưa ra nhiều thông tin gian dối rằng xe là tài sản của gia đình, của chị gái, em gái; trình bày hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để người nhận xe dễ dàng tin, mủi lòng.

Từ ngày 07/8 đến ngày 28/10/2026, Anh thuê tổng cộng 22 xe máy (hầu hết là xe tay ga có giá trị cao) rồi tìm người nhận cầm cố, vay số tiền từ 4,5 đến 9 triệu đồng mỗi xe. Khi đến hạn trả xe, Anh đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn, chưa thu được tiền từ khách...

Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở cho thuê xe kiểm tra và biết các phương tiện đã được giao cho người khác nên trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh làm rõ hành vi, thủ đoạn của Anh; tiến hành truy vết và thu hồi được 19/22 xe.

Cơ quan Công an đã thu hồi được 19/22 xe máy.

Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra, đang xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và người bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án.

Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức từng cho Giang Thị Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản nhưng chưa được hoàn trả; những người đã nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán hoặc hiện đang quản lý các phương tiện do Anh giao; người đã cho Anh vay, giao tiền có liên quan đến các phương tiện nói trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và phối hợp làm việc với Cơ quan Cảnh CSĐT Công an TP Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu); Thiếu tá Lê Thanh An – Điều tra viên, số điện thoại 0905.680.890.