Bộ đôi siêu lầy đánh dấu lần đầu tiên Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm kết hợp trên màn ảnh rộng. Họ là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng thân thiết và ăn ý, được khán giả đặc biệt yêu mến qua chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm. Sự kết hợp giữa năng lượng “lầy lội” của Kiều Minh Tuấn và chất náo nhiệt của Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người xem thích thú.

Trên màn ảnh rộng, Kiều Minh Tuấn là gương mặt thực lực với nhiều tác phẩm đạt doanh thu hơn trăm tỷ. Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng từng có kinh nghiệm diễn xuất qua bộ phim Tết ăn khách năm 2025. Nhà sản xuất hy vọng tương tác của bộ đôi này trong vai hai nhân vật khác biệt tính cách sẽ tạo ra nhiều khoảnh khắc vui nhộn cho người xem.

Vai của Kiều Minh Tuấn là người đàn ông lâm vào hoàn cảnh trớ trêu, phải đến Seoul để tìm vợ. Còn Lê Dương Bảo Lâm hoá thân thành người đồng hương có tính cách "siêu lầy", tình cờ đồng hành cùng nhân vật của Kiều Minh Tuấn tại Seoul. Nam diễn viên hứa hẹn phát huy tối đa sở trường mảng miếng hài duyên dáng và nguồn năng lượng bùng nổ.

Kiều Minh Tuấn chia sẻ: “Tôi bị thuyết phục sau khi nghe đạo diễn Park chia sẻ về kịch bản. Đây là cơ hội để thử sức, để làm được những điều mới mẻ hơn trong sự nghiệp diễn xuất của mình suốt 15 năm qua. Hy vọng khán giả sẽ có ‘món ăn’ đặc biệt thú vị trong thời gian tới”. Còn với Lê Dương Bảo Lâm, dự án đánh dấu vai chính đầu tiên của nam diễn viên ở mảng điện ảnh. Vai này được thiết kế để anh phát huy tối đa sở trường hài hước của mình.

Sức hút của Bộ đôi siêu lầy không chỉ nằm ở dàn diễn viên, mà còn đến từ vị trí đạo diễn. Park Gyu Tae là người đứng sau thành công vang dội của hiện tượng phòng vé châu Á Bỗng dưng trúng số. Năm 2022, bộ phim này của Park Gyu Tae đạo diễn đã gây tiếng vang lớn ở Việt Nam, với doanh thu hơn 180 tỷ đồng.

Sự kết hợp giữa tư duy làm phim hài hước, độc đáo mang đậm dấu ấn Hàn Quốc và nét duyên dáng, mộc mạc của điện ảnh Việt Nam hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm giải trí bùng nổ, một "cú bắt tay" xuyên biên giới đầy thú vị. Bộ phim dự kiến có những cảnh quay ở cả Hàn Quốc và Việt Nam.