Kiều Minh Tuấn tính nhẩm tốc độ, HIEUTHUHAI xúi giục Cris Phan 'đánh' NICKY

Ở tập 105 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi cùng 3 khách mời Dương Domic, NICKY, buitruonglinh đến với chặng hành trình mới tại Yên Bái, vùng đất được cho là cửa ngõ núi rừng Tây Bắc. Trường Giang tiếp tục vắng mặt, đội hình chính còn 5 thành viên: HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn.

Chặng mới tiếp tục vận hành theo mô hình "Công ty Du lịch 2 ngày 1 đêm". Sau màn "mập mờ" về nguy cơ công ty sắp phá sản, Cris Phan lên chức Tân Tổng tài (CEO) điều hành. Vừa nhậm chức, anh đã bị các "nhân viên và khách hàng" phản đối.

Để "nhập gia tùy tục", cả 3 khách mời tự đổi tên theo phong cách đồng bào miền núi. Dương Domic trở thành Lùng A Mít, với biệt danh "ông hoàng ngôn ngữ". buitruonglinh tự gọi mình là Giàng A Lui, tuyên bố sẵn sàng rót vốn vào công ty 2 ngày 1 đêm nếu thấy tiềm năng. NICKY trở thành Sùng A Hao, tự phong là "Chúa tể theme song", mở màn bằng 1 bài hát tặng các người chơi.

Chặng Yên Bái đón khách mời là 3 'anh trai'.

Ở trò chơi "Đập tan mệt mỏi", BTC vẽ 9 ô vuông, với CEO Cris Phan cầm búa đứng ở ô giữa, 3 người đứng ở các ô xung quanh. Tất cả sẽ nhảy sang 1 ô bất kỳ sau mỗi lượt chơi. Người chơi nhảy vào trùng ô với Cris Phan sẽ bị đánh.

Đến lượt chơi cùng buitruonglinh, NICKY, dàn người chơi khen ngợi HIEUTHUHAI vì chiến thắng dễ dàng. Khi thua cuộc, NICKY khẳng định Cris Phan cứ đánh thoải mái vì mình ít người theo dõi trên mạng xã hội, không lo bị "phốt". HIEUTHUHAI hùa vào xúi giục Cris Phan đánh NICKY biết đâu sau đó lại tăng người theo dõi.

Trò chơi 'Đập tan mệt mỏi'.

Đến với địa danh Rừng trúc Púng Luông, các thành viên chia làm 2 đội để thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi thể lực, sự tinh mắt, khả năng tính nhẩm nhanh. Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, buitruonglinh, Dương Domic về chung đội, đấu với Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, NICKY.

Mỗi đội cử ra một người phụ trách tính toán. Các thành viên còn lại phải chạy khắp rừng trúc, thu thập các con số, phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hoàn thiện 1 bài toán.

Kiều Minh Tuấn gây bất ngờ vì tính nhẩm nhanh, đưa ra bài toán với đáp án chỉ lệch 8 số, giúp đội giành chiến thắng. Đội Lê Dương Bảo Lâm thậm chí không xếp đủ các phép tính hoàn chỉnh nên không thể hoàn thiện kết quả.

Kiều Minh Tuấn giúp đội giành chiến thắng trò chơi về tính nhẩm.

Ảnh, video: BTC, chụp màn hình