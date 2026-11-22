Mới đây, thông tin Kiều Minh Tuấn tham gia phim điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy thu hút sự chú ý. Đáng nói, dự án lần này được thực hiện bởi Park Gyu-tae, đạo diễn Hàn Quốc từng ghi dấu ấn với bộ phim hài ăn khách Bỗng Dưng Trúng Số. Sự kết hợp giữa một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt và nhà làm phim Hàn Quốc mở ra nhiều kỳ vọng, đặc biệt khi Kiều Minh Tuấn vốn có thế mạnh ở dòng phim hài.

Theo thông tin được công bố, Bộ Đôi Siêu Lầy có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm. Bộ phim được ghi hình tại cả Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu vào ngày 2/4/2027. Đây là dự án đánh dấu màn hợp tác đáng chú ý giữa hai diễn viên Việt với đạo diễn từng tạo tiếng vang tại phòng vé Việt Nam.

Park Gyu-tae tạo tiếng vang tại Việt Nam nhờ bộ phim hàn gây sốt.

Với khán giả trong nước, Park Gyu-tae không phải cái tên quá xa lạ. Ông từng thực hiện Bỗng Dưng Trúng Số, bộ phim hài Hàn Quốc gây sốt nhờ câu chuyện xoay quanh tờ vé số trúng thưởng bất ngờ bay qua khu vực biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Thành công của tác phẩm đến từ cách xây dựng tình huống tréo ngoe, những màn tung hứng giữa các nhân vật cùng lối kể chuyện gần gũi. Vì vậy, việc đạo diễn này tiếp tục thực hiện một dự án có sự góp mặt của diễn viên Việt trở thành chi tiết đáng quan tâm.

Vai diễn trong Em Chưa 18 đã giúp anh đến gần hơn khán giả Việt.

Về phía Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên không còn xa lạ với những vai diễn đòi hỏi khả năng xử lý tình huống hài. Anh từng gây ấn tượng qua Em Chưa 18, sau đó tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm như Tiệc Trăng Máu, Chìa Khóa Trăm Tỷ. Điểm đáng chú ý ở Kiều Minh Tuấn là khả năng chuyển đổi giữa những phân đoạn gây cười và các tình huống mang màu sắc tâm lý. Đây cũng là lợi thế khi anh tham gia một dự án có yếu tố hài hước dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hàn Quốc.

Bên cạnh yếu tố đạo diễn, màn kết hợp giữa Kiều Minh Tuấn và Lê Dương Bảo Lâm cũng là điểm đáng chờ đợi. Trước đây, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ chuyện tìm đến Kiều Minh Tuấn để học hỏi kinh nghiệm diễn xuất khi tham gia phim Khi Ta Hai Lăm. Từ mối quan hệ đàn anh, đàn em trong nghề, cả hai nay có dịp cùng góp mặt trong một dự án điện ảnh. Nếu Kiều Minh Tuấn có kinh nghiệm xử lý nhân vật trên màn ảnh rộng, Lê Dương Bảo Lâm lại nổi bật với khả năng ứng biến và tạo tiếng cười trong các chương trình giải trí.

Sự kết hợp hài hước của hai người đã thành công tạo tiếng cười cho chương trình giải trí.

Tuy nhiên, sự kết hợp của hai diễn viên có phong cách khác nhau cũng đặt ra yêu cầu về khả năng phối hợp. Với một bộ phim hài, việc tạo tiếng cười không chỉ phụ thuộc vào những câu thoại gây cười mà còn nằm ở nhịp diễn, cách phản ứng và sự ăn ý giữa các nhân vật. Đây là yếu tố đáng chú ý khi Kiều Minh Tuấn làm việc cùng Lê Dương Bảo Lâm dưới sự chỉ đạo của Park Gyu-tae.

Dù nội dung và vai diễn cụ thể của Kiều Minh Tuấn trong Bộ Đôi Siêu Lầy chưa được đề cập đầy đủ, sự xuất hiện của nam diễn viên vẫn là một trong những điểm đáng quan tâm của dự án. Sau những dấu ấn ở dòng phim hài Việt Nam, màn hợp tác với đạo diễn Bỗng Dưng Trúng Số sẽ là dịp để khán giả theo dõi Kiều Minh Tuấn thể hiện khả năng diễn xuất trong một cách làm phim mới.