Kiểu lấy khóe móng khiến nhiều người trả giá bằng cơn đau đớn

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Bích Hồng, khoa Da liễu, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an, cho biết móng chọc thịt (onychocryptosis) xảy ra khi góc trước của bờ bên bản móng chọc và xé rách tổ chức phần mềm ở cuốn móng bên. Tình trạng này gây sưng, đau và có thể tiếp tục dẫn đến nhiễm khuẩn tại vùng tổn thương. Bệnh thường gặp nhất ở ngón chân cái.

Vì sao móng lại chọc vào thịt?

Theo bác sĩ Hồng, một trong những nguyên nhân thường gặp nhất là cắt tỉa móng không đúng cách, đặc biệt là cắt sâu vào hai góc móng. Khi phần móng mọc trở lại, bờ móng có thể đâm vào tổ chức mềm xung quanh, gây tổn thương và viêm.

Việc thường xuyên đi giày chật, giày có phần mũi hẹp cũng có thể làm tăng áp lực lên ngón chân, chèn ép nếp móng và tạo điều kiện khiến móng chọc vào phần mềm.

Ngoài những thói quen sinh hoạt này, móng chọc thịt còn có thể liên quan đến tình trạng móng cong bất thường, chấn thương, nấm móng hoặc các bệnh lý làm thay đổi bản móng.

Phụ nữ trong giai đoạn mang thai cũng có thể gặp tình trạng này do tăng cân, từ đó làm thay đổi áp lực lên bàn chân và ngón chân.

Nhiều người tự khoét sâu khóe móng khi bị đau mà không biết đây có thể là nguyên nhân khiến tổn thương ngày càng viêm, sưng và chảy mủ. Ảnh: BVCC.

Móng chọc thịt thường tiến triển qua nhiều mức độ. Ở giai đoạn đầu, người bệnh chủ yếu cảm thấy đau, đỏ và sưng tại nếp móng.

Khi tình trạng viêm nặng hơn, mức độ đau và phù nề tăng lên. Vùng tổn thương có thể tiết dịch, xuất hiện mủ. Mô hạt phát triển và trùm lên bản móng. Một số trường hợp có thể xuất hiện mùi hôi do tình trạng viêm nhiễm.

"Ở giai đoạn nặng, tổ chức hạt tiếp tục phát triển, phủ lên bản móng khiến bản móng không thể được nâng lên khỏi rãnh móng. Đây là tình trạng cần được điều trị phù hợp, thay vì tiếp tục tự cắt hoặc xử lý phần khóe móng tại nhà", bác sĩ Hồng nói.

Việc chẩn đoán móng chọc thịt chủ yếu dựa trên thăm khám lâm sàng. Theo bác sĩ, thông thường người bệnh không cần thực hiện các xét nghiệm để xác định tình trạng này.

Không khoét sâu hai khóe móng

Theo bác sĩ Hồng, với trường hợp ở giai đoạn viêm nhẹ, mục tiêu chính là giảm chèn ép và chăm sóc vùng tổn thương.

Người bệnh nên chuyển sang sử dụng giày rộng, tránh tạo áp lực lên ngón chân. Đồng thời, cần giữ vệ sinh tại chỗ, có thể ngâm chân trong nước ấm khoảng 4 lần mỗi ngày và rửa chân, bao gồm cả vùng tổn thương, bằng xà phòng và nước sạch.

Bác sĩ xử lý phần móng bị tổn thương cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Một số kỹ thuật nâng hoặc chỉnh bờ móng phù hợp cũng có thể được áp dụng nhằm giảm tình trạng móng tiếp tục chọc vào phần mềm. Việc lựa chọn kỹ thuật cần căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng người.

Khi bệnh chuyển sang giai đoạn viêm vừa, người bệnh có thể cần điều trị bằng thuốc bôi tại chỗ và kháng sinh. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật.

Ở giai đoạn viêm nặng, phẫu thuật là phương pháp điều trị được lựa chọn. Bác sĩ có thể cắt bỏ một phần bản móng cùng với phần gốc móng tương ứng nhằm loại bỏ phần móng gây tổn thương.

Theo bác sĩ Hồng, móng chọc thịt có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và lựa chọn phương pháp phù hợp. Vì vậy, người bệnh không nên tự xử trí kéo dài, đặc biệt khi vùng khóe móng ngày càng đau, sưng hoặc xuất hiện dịch, mủ.

Để hạn chế nguy cơ móng chọc thịt tái diễn, bác sĩ khuyến cáo khi cắt móng nên cắt tương đối thẳng, không khoét sâu vào hai góc. Không nên cắt móng quá sát phần thịt và cần tránh những đôi giày chật, đặc biệt là giày có mũi hẹp gây chèn ép các ngón chân.

Người dân cũng không nên tự dùng dụng cụ để cắt sâu hoặc cố lấy phần móng ở khóe đang gây đau. Việc này có thể làm tổn thương phần mềm và khiến tình trạng viêm trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, sưng, chảy dịch, có mủ hoặc tình trạng móng chọc thịt tái phát nhiều lần, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp.