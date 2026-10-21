Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 thông tin, lượng kiều hối chuyển về Tp.HCM qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong quý 3 đạt 2,835 tỷ USD. Đây là tín hiệu tích cực sau hai quý đầu năm suy giảm, với mức giảm lần lượt 16,9% và 27,9% so với cùng kỳ.

Kiều hối về Tp.HCM phục hồi, đạt gần 6,9 tỷ USD sau 9 tháng.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn cung kiều hối lớn nhất, đạt gần 1,677 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng lượng kiều hối chuyển về thành phố. Châu Mỹ đứng thứ hai với 748,5 triệu USD, tương đương 26,4%. Trong khi đó, châu Âu đạt 222,1 triệu USD và châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD.

Đáng chú ý, kiều hối qua các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ đạt hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng lượng kiều hối, tăng 58,5% so với quý trước. Ngược lại, lượng kiều hối qua các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, giảm nhẹ 1,6%.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 2, cho biết sự phục hồi trong quý 3 chủ yếu đến từ thị trường châu Á, trong đó có tác động của đồng won Hàn Quốc tăng giá so với USD. Bên cạnh đó, nhu cầu chuyển tiền phục vụ đầu tư và tiêu dùng trong nước thường gia tăng vào thời điểm cuối năm cũng góp phần thúc đẩy dòng kiều hối.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, kiều hối chuyển về Tp.HCM đạt gần 6,87 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm đã thu hẹp đáng kể so với mức 22,8% của 6 tháng đầu năm.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 2, lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng tại nhiều nền kinh tế lớn làm giảm khả năng tích lũy của người lao động Việt Nam ở nước ngoài. Mặt bằng lãi suất USD cao cũng khiến một bộ phận kiều bào ưu tiên giữ tiền hoặc gửi tiết kiệm tại nước sở tại.

Cơ quan này dự báo, nếu kiều hối quý 4 đạt khoảng 2,6-2,9 tỷ USD, tổng lượng kiều hối chuyển về Tp.HCM cả năm có thể đạt 9,5-9,8 tỷ USD, giảm 5,1-8% so với mức 10,3 tỷ USD của năm 2025.