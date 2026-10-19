Kiều hối về TP.HCM đạt gần 6,87 tỷ USD sau 9 tháng

Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh quý III/2026 tăng 39,5%. (Ảnh minh họa)

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong quý III tăng hơn 802 triệu USD so với quý II/2026. Kết quả này cho thấy dòng kiều hối phục hồi sau hai quý đầu năm giảm lần lượt 16,9% và 27,9% so với cùng kỳ.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn kiều hối lớn nhất, đạt gần 1,677 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố. Châu Mỹ đứng thứ hai với 748,5 triệu USD, chiếm 26,4%; tiếp đến là châu Âu với 222,1 triệu USD và châu Đại Dương với 173,2 triệu USD.

Phân theo kênh chuyển tiền, kiều hối qua các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ đạt hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng lượng kiều hối, tăng 58,5% so với quý trước. Trong khi đó, kiều hối qua các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, giảm nhẹ 1,6%.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt gần 6,87 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng trong quý III đã giúp thu hẹp tốc độ giảm so với mức 22,8% của 6 tháng đầu năm.

NHNN Chi nhánh Khu vực 2 dự báo, kiều hối chuyển về Thành phố cả năm 2026 có thể đạt khoảng 9,5 - 9,8 tỷ USD, thấp hơn mức 10,3 tỷ USD của năm 2025.