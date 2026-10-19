Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh tăng gần 40% trong quý 3

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Kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3/2026 đạt hơn 2,83 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, góp phần thu hẹp mức sụt giảm của dòng kiều hối trong 9 tháng.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trong quý 3/2026 đạt 2,835 tỷ USD, tăng hơn 802 triệu USD so với quý 2/2026.

Kết quả này đánh dấu sự phục hồi của dòng kiều hối sau hai quý đầu năm liên tiếp giảm so với cùng kỳ, lần lượt ở mức 16,9% và 27,9%. Mức tăng trưởng dương trong quý 3 cho thấy dòng tiền từ nước ngoài chuyển về Thành phố đang có dấu hiệu cải thiện, dù tổng lượng kiều hối tính chung từ đầu năm vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là nguồn cung kiều hối lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh, với gần 1,677 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng lượng kiều hối chuyển về. Châu Mỹ đứng thứ hai với 748,5 triệu USD, tương đương 26,4%. Trong khi đó, kiều hối từ châu Âu đạt 222,1 triệu USD và từ châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD.

Đáng chú ý, các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ chiếm tỷ trọng chủ yếu, với hơn 2,2 tỷ USD, tương đương 77,7% tổng lượng kiều hối trong quý 3. Giá trị kiều hối qua kênh này tăng 58,5% so với quý trước. Ngược lại, lượng kiều hối chuyển qua các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, giảm nhẹ 1,6%.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết sự phục hồi của kiều hốichuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 3 chủ yếu đến từ thị trường châu Á; trong đó, diễn biến đồng Won Hàn Quốc tăng giá so với USD là một trong những yếu tố tác động đến dòng tiền chuyển về. Bên cạnh đó, yếu tố mùa vụ cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu chuyển tiền phục vụ đầu tư và tiêu dùng trong nước khi thời điểm cuối năm đến gần.

Dù ghi nhận sự cải thiện trong quý 3, dòng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chịu áp lực trong bức tranh chung của 9 tháng đầu năm. Lũy kế đến hết tháng 9/2026, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt gần 6,87 tỷ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ mức tăng trong quý 3, mức giảm lũy kế đã thu hẹp đáng kể so với mức giảm 22,8% ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 dự báo lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong cả năm 2026 có thể đạt khoảng 9,5-9,8 tỷ USD, thấp hơn mức 10,3 tỷ USD của năm 2025.

Đà phục hồi của kiều hối trong quý 3 được kỳ vọng duy trì trong những tháng cuối năm, góp phần đáp ứng nhu cầu ngoại tệ gia tăng khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và chi tiêu dịp lễ, Tết bước vào cao điểm. Đây cũng là nguồn lực quan trọng giúp Việt Nam củng cố cán cân ngoại tệ, tạo thêm dư địa cho các hoạt động kinh tế trong giai đoạn cuối năm./.