Kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh quý III phục hồi mạnh mẽ

Tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 6,87 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026. (Ảnh: THẾ ANH)

Lực đẩy từ thị trường châu Á

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, doanh số kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III/2026 đạt hơn 2,84 tỷ USD, tăng 39,5% so quý trước và tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2025.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, cho biết: “Đây là quý đầu tiên trong năm 2026 lượng kiều hối ghi nhận tăng trưởng dương so cùng kỳ, sau khi lần lượt giảm 16,9% trong quý I và giảm 27,9% trong quý II. Sự bứt phá này góp phần quan trọng giúp thu hẹp đáng kể đà giảm lũy kế của cả 9 tháng năm 2026”.

Kết quả quý III/2026 cho thấy sự tăng trưởng kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chủ yếu ở khu vực châu Á và kênh chuyển tiền qua các tổ chức kinh tế. Cụ thể, lượng kiều hối chuyển về từ châu Á trong quý III đạt hơn 1,67 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng doanh số trên địa bàn, tăng vọt so mức tỷ trọng 49,3% của quý II/2026.

Nguồn tiền này phần lớn xuất phát từ lực lượng lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Malaysia.

Một trong những động lực thúc đẩy doanh số kiều hối từ thị trường châu Á tăng mạnh đến từ sự biến động của tỷ giá đồng won Hàn Quốc. Trong giai đoạn từ cuối tháng 6/2026 đến cuối tháng 9/2026, tỷ giá đã giảm từ khoảng 1.549 KRW/USD xuống khoảng 1.353 KRW/USD, tương ứng đồng won tăng giá khoảng 14,5% so đồng USD.

Việc xuất khẩu chất bán dẫn tăng trưởng cao cùng thặng dư tài khoản vãng lai kỷ lục của Hàn Quốc đã giúp củng cố sức mạnh của đồng tiền này. Nhờ đó, với cùng một mức thu nhập bằng nội tệ, giá trị quy đổi sang USD của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc tăng lên đáng kể.

Diễn biến này hoàn toàn trái ngược với nửa đầu năm khi đồng won giảm giá 12,1%, nguyên nhân chính khiến kiều hối từ Hàn Quốc sụt giảm trước đó.

Doanh số chuyển tiền qua kênh các tổ chức kinh tế về Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng lượng kiều hối. (Ảnh: THẾ ANH)

Bên cạnh yếu tố tỷ giá, phương thức chuyển tiền cũng ghi nhận sự chuyển dịch rõ rệt. Doanh số chuyển tiền qua kênh các tổ chức kinh tế trong quý III đạt hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 77,7% tổng lượng kiều hối, tăng 58,5% so quý trước.

Trong đó, lượng tiền từ châu Á chuyển qua các tổ chức kinh tế tăng từ 690,5 triệu USD lên 1,4 tỷ USD, gấp 2,03 lần và đóng góp tới 88% tổng mức tăng của toàn thị trường. Trong khi đó, kênh các tổ chức tín dụng đạt 631,4 triệu USD, chiếm 22,3% và giảm nhẹ 1,6% so quý II/2026.

Phân tích mức tăng trưởng kiều hối, bà Trần Thị Ngọc Liên chia sẻ: “Bên cạnh biến động tỷ giá tích cực tại một số thị trường trọng điểm, yếu tố mùa vụ cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh về thành phố. Vào nửa cuối năm, người lao động và cộng đồng kiều bào ở nước ngoài thường có xu hướng gia tăng chuyển tiền về gia đình để phục vụ nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cũng như chuẩn bị cho các dịp lễ, Tết cuối năm. Mặt khác, một phần nhu cầu chuyển tiền bị dồn nén hoặc trì hoãn từ nửa đầu năm cũng bắt đầu được thực hiện trở lại trong giai đoạn này”.

Cả năm ước đạt 9,5-9,8 tỷ USD trước nhiều thách thức

Dù quý III ghi nhận sự khởi sắc, tính chung 9 tháng năm 2026, tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,87 tỷ USD, giảm 13,8% so cùng kỳ năm 2025 (tương ứng giảm khoảng 1,09 tỷ USD) và đạt khoảng 66,7% kết quả thực hiện của cả năm 2025. Mức giảm này đã cải thiện so mức giảm 22,8% ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026 nhờ kết quả tích cực của quý III.

Tính theo khu vực địa lý trong 9 tháng, châu Á dẫn đầu với 3,59 tỷ USD, chiếm 52,3% tổng doanh số. Châu Mỹ đứng thứ hai với 2,1 tỷ USD, chiếm 30,9%. Tiếp theo là châu Đại Dương đạt 591,5 triệu USD, chiếm 8,6%; châu Âu đạt 535,7 triệu USD, chiếm 7,8% và châu Phi đạt 29,2 triệu USD, chiếm 0,4%. Như vậy, hai thị trường lớn nhất là châu Á và châu Mỹ tiếp tục đóng góp tới 83,2% tổng lượng kiều hối về thành phố.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, sự sụt giảm kiều hối ở hầu hết các khu vực xuất phát từ hàng loạt khó khăn của kinh tế thế giới. Xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông bùng phát từ cuối 2/2026 đến nay. Tại Hoa Kỳ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 8/2026 tăng 3,4%, chi phí sinh hoạt leo thang làm suy giảm khả năng tích lũy của kiều bào.

Động thái chính sách tiền tệ tại các nước lớn cũng ảnh hưởng đến tâm lý chuyển tiền. 16/9/2026, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,75%-4,00% (lần tăng đầu tiên kể từ 7/2023). Lãi suất USD cao khiến kiều bào ưu tiên gửi tiết kiệm ở nước sở tại thay vì chuyển về Việt Nam.

Đón kiều bào về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Tại Nhật Bản, đồng yen tiếp tục yếu (157-164 JPY/USD trong quý III) dù Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất, làm giảm giá trị thu nhập quy đổi của lao động Việt Nam. Ngoài ra, thuế chuyển tiền tại Hoa Kỳ và chính sách nhập cư thắt chặt cũng tạo thêm rào cản cho dòng kiều hối.

Đánh giá tổng quan về tình hình kiều hối, bà Trần Thị Ngọc Liên nhận định: “Đà tăng trưởng của kiều hối trong quý III/2026 chủ yếu đến từ khu vực châu Á nhờ sự phục hồi tỷ giá đồng won, yếu tố mùa vụ cùng sự gia tăng mạnh mẽ của dòng tiền qua kênh các tổ chức kinh tế. Trong khi đó, áp lực lạm phát, mặt bằng lãi suất cao kéo dài tại các nền kinh tế lớn, chính sách thuế chuyển tiền và quản lý nhập cư thắt chặt vẫn là những lực cản lớn đối với dòng kiều hối từ các khu vực còn lại”.

Căn cứ trên diễn biến hiện tại, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 dự báo doanh số kiều hối quý 4/2026 sẽ đạt khoảng 2,6 đến 2,9 tỷ USD, đưa tổng lượng kiều hối cả năm 2026 ước đạt khoảng 9,5-9,8 tỷ USD, giảm từ 5,1% đến 8,0% so năm 2025.

Mức độ bứt phá thực tế trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc rất lớn vào diễn biến tỷ giá và tình hình thị trường lao động tại các nước châu Á.