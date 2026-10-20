Kiều hối TP Hồ Chí Minh tăng trở lại, đạt hơn 2,835 tỉ USD

Giao dịch kiều hối tại một ngân hàng (ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, quý III/2026 là quý đầu tiên trong năm doanh số kiều hối trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Lượng kiều hối chuyển về thành phố trong quý đạt hơn 2,835 tỉ USD, tăng khoảng 800 triệu USD so với quý II/2026. Kết quả này đảo chiều sau khi kiều hối giảm 16,9% trong quý I và giảm 27,9% trong quý II.

Trong cơ cấu kiều hối quý III, châu Á tiếp tục là khu vực đóng góp lớn nhất, đạt hơn 1,676 tỉ USD, chiếm 59,1% tổng doanh số. Nguồn tiền chủ yếu đến từ lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Malaysia.

Châu Mỹ đứng thứ hai với 748,5 triệu USD, chiếm 26,4%, chủ yếu từ cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada. Kiều hối từ châu Âu đạt 222,1 triệu USD, chiếm 7,8%; châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD, chiếm 6,1%; châu Phi đạt 15,1 triệu USD, chiếm 0,5%.

Như vậy, riêng châu Á và châu Mỹ chiếm 85,5% tổng lượng kiều hối về TP Hồ Chí Minh trong quý III. Đáng chú ý, tỷ trọng kiều hối từ châu Á tăng từ 49,3% ở quý II lên 59,1% trong quý III, cho thấy sự phục hồi tập trung nhiều ở thị trường lao động khu vực này.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số kiều hối về TP Hồ Chí Minh đạt 6,872 tỉ USD, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2025, khi mức thực hiện đạt khoảng 7,969 tỉ USD. Tuy nhiên, nhờ kết quả quý III, mức giảm lũy kế đã thu hẹp so với mức giảm 22,8% của 6 tháng đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 dự báo quý IV/2026, kiều hối về thành phố có thể đạt khoảng 2,6-2,9 tỉ USD. Theo đó, cả năm 2026 ước đạt 9,5-9,8 tỉ USD, vẫn thấp hơn khoảng 5,1-8% so với mức 10,3 tỉ USD của năm 2025.

Mức phục hồi trong những tháng cuối năm được nhận định phụ thuộc đáng kể vào diễn biến tỷ giá và thị trường lao động tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có đông người Việt Nam làm việc, sinh sống.