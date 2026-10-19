Kiều hối chuyển về TPHCM quý 3-2026 tăng gần 40%

Hình chụp tại Ngân hàng SeaBank. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chiều 19-10, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2 cho biết, kiều hối chuyển về TPHCM trong quý 3-2026 đạt 2,835 tỷ USD, tăng 39,5% so với quý 2-2026 và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là quý đầu tiên trong năm ghi nhận tăng trưởng dương so với cùng kỳ, sau khi giảm lần lượt 16,9% và 27,9% trong quý 1 và quý 2.

Xét theo khu vực, châu Á tiếp tục là thị trường dẫn đầu với gần 1,677 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng lượng kiều hối chuyển về TPHCM. Tiếp đến là châu Mỹ với 748,5 triệu USD, chiếm 26,4%; châu Âu đạt 222,1 triệu USD và châu Đại Dương đạt 173,2 triệu USD.

Theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2, kiều hối phục hồi trong quý 3 chủ yếu nhờ dòng tiền từ châu Á, trong đó có tác động từ việc đồng Won Hàn Quốc tăng giá so với USD. Ngoài ra, nhu cầu chuyển tiền phục vụ đầu tư và tiêu dùng trong nước tăng vào giai đoạn cuối năm cũng góp phần thúc đẩy dòng kiều hối.

Bà Trần Thị Ngọc Liên cũng cho biết, dự báo, kiều hối chuyển về TPHCM cả năm 2026 có thể đạt 9,5-9,8 tỷ USD, thấp hơn mức 10,3 tỷ USD của năm 2025.