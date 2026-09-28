Kiểu du khách đang gây nhức nhối ở Thái Lan

Tài xế xe tuk tuk chờ khách ở ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Martin Péchy.

Charoon Youngprapakorn, người đã chứng kiến bao thăng trầm của ngành du lịch Thái Lan suốt hàng chục năm qua thông qua những màn biểu diễn cá sấu tại vườn thú của gia đình. Ông là chủ trang trại và vườn thú cá sấu Samut Prakan, phía nam Bangkok, cơ sở được cha ông thành lập cách đây gần 90 năm.

Tại đây, những nghệ sĩ biểu diễn vẫn khiến khán giả thót tim khi đặt tiền boa vào miệng cá sấu. Tiết mục gần như không thay đổi sau hàng chục năm, nhưng người ngồi trên khán đài đã khác xưa. Tiền boa giờ chủ yếu là baht, do khách Thái Lan đưa. Những đoàn du khách quốc tế từng lấp kín bãi đỗ xe gần như biến mất.

Trước Covid-19, vườn thú có thể đón 100 đến 200 xe buýt lớn mỗi ngày. Sau 3 năm đại dịch, cơ sở của ông hoạt động trở lại, nhưng thời hoàng kim dường như đã lùi xa. Khách đi theo đoàn lớn giảm mạnh, nhường chỗ cho những người tự tổ chức hành trình nhỏ lẻ. Bãi đỗ xe rộng lớn giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe buýt.

Charoon Youngprapakorn, chủ trang trại cá sấu và vườn thú Samut Prakan. Ảnh: Aidan Jones.

Năm 2025, Thái Lan đón 32,9 triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn đáng kể so với kỷ lục gần 40 triệu lượt năm 2019. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã hạ dự báo lượng khách năm 2026 xuống còn 30-34 triệu lượt.

Tuy nhiên, những khó khăn về kinh tế mới chỉ là một phần câu chuyện. Quốc gia vốn nổi tiếng với biệt danh xứ sở nụ cười đang dần mất kiên nhẫn trước những hành vi thiếu văn minh và vi phạm pháp luật của một bộ phận du khách nước ngoài, theo SCMP.

Khi sự hiếu khách chạm giới hạn

Mạng xã hội Thái Lan thời gian gần đây liên tục xuất hiện những đoạn video ghi lại cảnh khách nước ngoài quỵt tiền, ẩu đả khi say xỉn, trộm cắp hoặc phá hoại tài sản. Mỗi vụ việc lại được chia sẻ rộng rãi, khiến sự bất bình trong dư luận ngày càng gia tăng.

Chỉ riêng năm nay, nhiều du khách bị phát hiện có hành vi tình dục nơi công cộng, hành hung người dân, xâm phạm tài sản tư nhân và phá hoại các địa danh. Những hình ảnh này khiến người địa phương đặt câu hỏi về cái giá phải trả khi đón hàng chục triệu người nước ngoài mỗi năm.

Ông Voranai Vanijaka, nhà bình luận chính trị và xã hội Thái Lan, nhận định người dân hiểu rõ lợi ích kinh tế mà du lịch mang lại, song không muốn sự hiếu khách bị đáp lại bằng thái độ thiếu tôn trọng văn hóa địa phương.

Cảnh sát xử lý vụ du khách xô xát với nhóm phụ nữ chuyển giới trên phố đi bộ Pattaya, Thái Lan, vào cuối tháng 3/2026. Ảnh: The City.

Sự bất bình không chỉ dừng ở những hành vi gây rối. Các chiến dịch kiểm tra gần đây phát hiện hàng chục quán bar, nhà hàng do người nước ngoài điều hành nhưng đứng tên công dân Thái Lan nhằm che giấu quyền sở hữu thực tế. Giới chức cũng điều tra nhiều mạng lưới lừa đảo trực tuyến, hoạt động sở hữu đất đai và kinh doanh trái phép.

Hồi tháng 6, Simon Peter Carman (45 tuổi), công dân Australia, bị bắt vì nghi sát hại một thiếu nữ Thái Lan, giấu thi thể trong vali rồi vứt tại khu vực gần Pattaya. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện những người nước ngoài bị tình nghi điều hành đường dây lừa đảo, khoe vũ khí trên mạng xã hội hoặc vận chuyển cần sa trái phép.

Tại Phuket, một chủ doanh nghiệp giấu tên cho biết thái độ của ông đối với khách quốc tế đã thay đổi. Một số người ngày càng đòi hỏi quá mức, yêu cầu giảm giá vô lý, thậm chí xúc phạm nhân viên chỉ vì không được đáp ứng mong muốn.

Theo người này, người Thái không kỳ thị khách nước ngoài, nhưng sự tôn trọng phải đến từ cả hai phía. Với những vị khách thiếu lịch sự, ông không còn muốn níu giữ họ bằng mọi giá.

Nhiều vụ việc liên tiếp khiến thái độ của một bộ phận người Thái Lan đối với khách quốc tế trở nên cứng rắn hơn. Tuy nhiên, ông Voranai cũng cảnh báo tâm lý bất bình có nguy cơ chuyển thành thái độ bài ngoại, đặc biệt khi các tranh cãi liên quan đến quốc tịch bị khuếch đại trên mạng xã hội.

Màn trình diễn cá sấu tại trang trại và vườn thú Samut Prakan, phía nam Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Aidan Jones.

Không còn chào đón bằng mọi giá

Trong bối cảnh đó, Thái Lan bắt đầu điều chỉnh chính sách nhập cảnh vốn từng được nới lỏng để thúc đẩy du lịch sau đại dịch.

Từ ngày 15/9, nước này chấm dứt chương trình miễn thị thực cho phép lưu trú 60 ngày, thay bằng thời hạn 30 ngày hoặc 15 ngày tùy quốc tịch, đồng thời điều chỉnh danh sách quốc gia đủ điều kiện xin thị thực tại cửa khẩu.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, việc điều chỉnh nhằm cân bằng lợi ích kinh tế, du lịch và yêu cầu an ninh, hạn chế tình trạng lợi dụng chính sách nhập cảnh sai mục đích.

Cùng với việc siết điều kiện nhập cảnh, Thái Lan tiếp tục chuyển hướng sang thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, thay vì chỉ chạy theo số lượng. Giới chức nước này xác định năm 2027 là giai đoạn chuyển đổi, hướng đến những du khách sẵn sàng lưu trú một hoặc hai tuần mỗi chuyến.

Khách Việt khám phá Bangkok, Thái Lan hồi tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Đề xuất thu phí cố định 450 baht, tương đương khoảng 13,5 USD, đối với khách quốc tế cũng đang được xem xét nhằm tạo nguồn kinh phí nâng cấp hạ tầng và cải thiện an toàn du lịch.

Tuy nhiên, quá trình chuyển hướng diễn ra giữa lúc lượng đặt phòng khách sạn trong mùa thấp điểm chưa đạt kỳ vọng. Nhiều du khách có xu hướng chờ sát ngày khởi hành mới đặt phòng cho mùa cao điểm bắt đầu từ tháng 11.

Ở chiều ngược lại, ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng đón khoảng 200.000 lượt khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tuần lễ vàng từ ngày 1 đến 7/10, khi đồng baht giảm giá gần đây giúp chi phí du lịch trở nên dễ chịu hơn.