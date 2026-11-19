Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Thái Lan và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại VT Namnuang Community, Udon Thani, tháng 5/2026.(Ảnh NVCC)

Trên quê hương thứ hai, các thế hệ kiều bào không chỉ nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định, hội nhập và phát triển mà còn trở thành những nhịp cầu bền chặt kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực trí tuệ, kinh tế và văn hóa, chung tay xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Từ truyền thống yêu nước đến khát vọng đồng hành cùng dân tộc

Dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình một phần hồn cốt quê hương. Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tình yêu Tổ quốc không chỉ là những ký ức về cội nguồn mà còn được thể hiện bằng những hành động thiết thực, được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trải qua những giai đoạn lịch sử khác nhau, các thế hệ người Việt tại Thái Lan đã vượt qua không ít khó khăn, thử thách để ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc dân tộc và xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh. Từ những gia đình kiều bào đầu tiên đến các thế hệ doanh nhân, trí thức, thanh niên hôm nay, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và hướng về quê hương luôn là sợi dây kết nối bền chặt.

Đặc biệt, tỉnh Udon Thani và nhiều địa phương tại vùng Đông Bắc Thái Lan là những địa bàn gắn bó sâu sắc với lịch sử cộng đồng người Việt. Những di tích, công trình văn hóa và ký ức về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động tại Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn là biểu tượng của tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, là niềm tự hào của các thế hệ kiều bào.

Ngày nay, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với quê hương. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, khoảng cách địa lý không thể làm phai nhạt tình yêu Tổ quốc; trái lại, mỗi thành công của người Việt trên đất nước Thái Lan đều có thể trở thành một nguồn lực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, dự kiến diễn ra trong tháng 12 năm 2026, là dịp có ý nghĩa quan trọng để kiều bào khắp năm châu cùng nhìn lại chặng đường đã qua, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất những sáng kiến thiết thực vì tương lai đất nước.

Đối với kiều bào tại Thái Lan, đây cũng là cơ hội để khẳng định quyết tâm tiếp tục đồng hành cùng dân tộc bằng tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và những đóng góp cụ thể.

Kiều bào Thái Lan - Nhịp cầu hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976–2026). Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển, đặc biệt với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm 2025, mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Trong hành trình ấy, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn tự hào là một trong những nhịp cầu kết nối tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Với lợi thế am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, phong tục và môi trường kinh doanh của cả Việt Nam và Thái Lan, nhiều thế hệ kiều bào đã tích cực tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân, kết nối địa phương, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và kinh tế.

Từ mảnh đất Thái Lan, chúng tôi nguyện tiếp tục gìn giữ ngọn lửa yêu nước, vun đắp tình hữu nghị, kết nối những cơ hội hợp tác và đồng hành cùng đồng bào trong nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Với chúng tôi, quê hương không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để yêu thương, cống hiến và cùng nhau kiến tạo tương lai.

Chúng tôi tin rằng, mỗi người Việt Nam sinh sống tại Thái Lan đều có thể trở thành một đại sứ văn hóa, một sứ giả hữu nghị, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thông qua các hoạt động của Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và các hội đoàn địa phương, chúng tôi luôn chú trọng xây dựng cộng đồng đoàn kết, tôn trọng pháp luật nước sở tại, tích cực hòa nhập và đóng góp cho sự phát triển của xã hội Thái Lan; đồng thời giữ gìn truyền thống văn hóa, tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc.

Chúng tôi cũng trân trọng tình cảm, sự quan tâm và những điều kiện thuận lợi mà chính quyền cùng nhân dân Thái Lan đã dành cho cộng đồng người Việt trong quá trình sinh sống, học tập, lao động và phát triển kinh tế.

Tình hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ được vun đắp bằng các thỏa thuận hợp tác ở cấp quốc gia mà còn được nuôi dưỡng từ những mối quan hệ gần gũi, chân thành trong đời sống thường ngày.

Biến tình yêu quê hương thành nguồn lực phát triển

Trong kỷ nguyên hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, cộng đồng doanh nhân người Việt tại Thái Lan có nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò kết nối thị trường, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia.

Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan, tôi luôn xác định rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội là phát huy tinh thần đoàn kết, kết nối nguồn lực doanh nhân, xây dựng mạng lưới hợp tác và tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp hai nước.

Thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến thương mại và kết nối đối tác, Hiệp hội hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan, đồng thời giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư và các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam tới cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy quảng bá hàng Việt Nam, xây dựng các kênh giới thiệu sản phẩm, kết nối hệ thống phân phối, phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp, giáo dục và các lĩnh vực hợp tác phù hợp với thế mạnh của mỗi quốc gia.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cùng đoàn công tác Bộ Ngoại giao đến thăm, làm việc với các hội đoàn người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, khu vực Đông Bắc Thái Lan, tháng 7/2026. (Ảnh NVCC)

Những không gian giao lưu và giới thiệu văn hóa, sản phẩm Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có các hoạt động tại VT Namnuang Community ở tỉnh Udon Thani, cho thấy tiềm năng kết hợp giữa quảng bá văn hóa, du lịch và kết nối thương mại. Đây là hướng đi cần tiếp tục phát huy để các giá trị văn hóa Việt Nam không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Hiệp hội mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc kết nối doanh nghiệp kiều bào với các địa phương, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp trong nước; chú trọng những mô hình hợp tác có tính khả thi, tạo ra giá trị gia tăng và lợi ích thiết thực cho các bên.

Chúng tôi nhận thức rằng, đóng góp cho quê hương không chỉ được đo bằng nguồn vốn đầu tư hay giá trị thương mại, mà còn bằng tri thức, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ quốc tế, khả năng chuyển giao công nghệ và tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng doanh nhân.

Đó chính là cách để tình yêu quê hương được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Giữ hồn dân tộc nơi đất khách

Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếng Việt không đơn thuần là phương tiện giao tiếp mà còn là tiếng nói của cội nguồn, là nơi lưu giữ ký ức gia đình, truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc.

Chúng tôi luôn tâm niệm rằng: Còn tiếng Việt là còn sợi dây gắn kết với quê hương; giữ gìn tiếng Việt chính là giữ gìn hồn cốt dân tộc cho các thế hệ mai sau.

Tại Thái Lan, nhiều gia đình kiều bào đã và đang nỗ lực truyền dạy tiếng Việt cho con cháu. Tuy nhiên, trong môi trường hội nhập, khi thế hệ trẻ ngày càng sử dụng tiếng Thái và các ngoại ngữ khác trong học tập, công việc và sinh hoạt, việc duy trì tiếng Việt cũng đứng trước không ít thách thức.

Chính vì vậy, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan xác định việc bảo tồn và phát huy tiếng Việt là một nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan, các cơ sở giáo dục, đội ngũ giáo viên, trí thức và các hội đoàn để mở rộng hoạt động dạy và học tiếng Việt; phát triển các chương trình giao lưu văn hóa, cuộc thi tiếng Việt, hoạt động văn nghệ và những sân chơi bổ ích dành cho thế hệ trẻ.

Các hoạt động như cuộc thi viết về tình yêu tiếng Việt, chương trình văn nghệ hướng về quê hương, lễ hội văn hóa, Tết cổ truyền và những sự kiện cộng đồng không chỉ góp phần tạo dựng không gian văn hóa Việt mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong mỗi người con xa xứ.

Đặc biệt, chúng tôi mong muốn tăng cường kết nối giữa thanh thiếu niên kiều bào với các trường đại học, cơ sở giáo dục và tổ chức thanh niên trong nước thông qua những chương trình giao lưu, học tập tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử và hành trình về nguồn.

Bên cạnh đó, các địa chỉ lịch sử, văn hóa gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và cộng đồng người Việt tại Thái Lan cần tiếp tục được quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị, trở thành những không gian giáo dục truyền thống và kết nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam không có nghĩa là khép mình trước môi trường hội nhập. Ngược lại, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ kiều bào vừa tự tin hội nhập vào xã hội Thái Lan, vừa hiểu biết sâu sắc về quê hương, có khả năng sử dụng tiếng Việt và tự hào giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Hàng Việt Nam được trưng bày tại Trung tâm thương mại VT Namneung community tại Udon Thani. (Ảnh NVCC)

Xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh

Một cộng đồng mạnh trước hết phải là một cộng đồng đoàn kết, biết sẻ chia, tôn trọng sự khác biệt và cùng hướng tới những giá trị chung.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tinh thần tương thân tương ái luôn là nét đẹp truyền thống của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bà con vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, chung tay trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và hướng về đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, hoạn nạn.

Trên cương vị Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, tôi luôn coi việc củng cố khối đoàn kết cộng đồng, phát huy vai trò của các hội đoàn và chăm lo đời sống tinh thần của bà con là những nhiệm vụ trọng tâm.

Chúng tôi đặc biệt trân trọng những đóng góp của các bậc cao niên, những người đã dành nhiều tâm huyết gìn giữ truyền thống, xây dựng nền tảng đoàn kết và trao truyền các giá trị văn hóa cho thế hệ hôm nay.

Đồng thời, Hội mong muốn tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, doanh nhân, phụ nữ và thanh niên kiều bào tham gia tích cực hơn vào các hoạt động chung; khuyến khích những sáng kiến mới, phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

Sự gắn kết giữa các thế hệ chính là yếu tố bảo đảm cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan phát triển bền vững, vừa gìn giữ được những giá trị truyền thống, vừa thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.

Giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam không có nghĩa là khép mình trước môi trường hội nhập. Ngược lại, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ kiều bào vừa tự tin hội nhập vào xã hội Thái Lan, vừa hiểu biết sâu sắc về quê hương, có khả năng sử dụng tiếng Việt và tự hào giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đồng hành cùng Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hướng tới Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng mới nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực kiều bào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng trong nước tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hội đoàn, doanh nhân, trí thức và thế hệ trẻ kiều bào tham gia sâu rộng vào những chương trình hợp tác cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học – công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, việc tăng cường kết nối giữa các tổ chức kiều bào với địa phương, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong nước sẽ góp phần hình thành những mạng lưới hợp tác bền vững, đưa các sáng kiến từ cộng đồng thành những chương trình hành động thiết thực.

Về phía Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam toàn Thái Lan, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, củng cố khối đoàn kết, chăm lo phát triển cộng đồng, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và kiều bào tại Thái Lan nói riêng sẽ tiếp tục là nguồn lực quý báu, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia và vị thế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Dù sinh sống ở đâu, quê hương Việt Nam vẫn luôn là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào và là nơi hướng về của mỗi người con đất Việt.

Từ mảnh đất Thái Lan, chúng tôi nguyện tiếp tục gìn giữ ngọn lửa yêu nước, vun đắp tình hữu nghị, kết nối những cơ hội hợp tác và đồng hành cùng đồng bào trong nước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình, hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Bởi đối với chúng tôi, quê hương không chỉ là nơi để nhớ, mà còn là nơi để yêu thương, cống hiến và cùng nhau kiến tạo tương lai.