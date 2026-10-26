Kiều bào tại Viêng Chăn (Lào) hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đội tuyển đại diện cho các câu lạc bộ đồng hương và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào tham dự Lễ khai mạc giải đấu. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tham dự lễ khai mạc và động viên giải đấu có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, lãnh đạo Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam, cùng đông đảo bà con kiều bào, người lao động và lưu học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại địa bàn.

Phát biểu khai mạc giải đấu, ông Lê Anh Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh giải Pickleball lần này không chỉ đơn thuần là một hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là sân chơi lành mạnh, tạo cơ hội cho bà con gặp gỡ, chia sẻ và thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết cộng đồng. Trong màu cờ sắc áo đại diện cho các vùng miền quê hương, các vận động viên hội tụ về đây cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, nét đẹp văn hóa và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam.

Một pha tranh tài kịch tính tại Giải Pickleball cộng đồng người Việt Nam tại Thủ đô Vientiane năm 2026. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu ở vòng bảng và vòng loại trực tiếp đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Với chiến thuật hợp lý và lối đánh chắc chắn, đội Pickleball CLB đồng hương Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc, xuất sắc đoạt ngôi Vô địch (Giải Nhất) Giải Pickleball cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn năm 2026.

Đội Pickleball CLB đồng hương Nghệ An giành vị trí Á quân (Giải Nhì). Hai đội Pickleball CLB đồng hương Hà Tĩnh và CLB đồng hương TP. Hồ Chí Minh đồng giành Giải Ba. Lễ trao giải và tiệc giao lưu bế mạc diễn ra cùng ngày trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết.

Đại diện Ban Tổ chức trao Cúp Vô địch cho đội Pickleball Câu lạc bộ đồng hương Hà Nội. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Giải đấu năm nay gồm 8 đội Pickleball đại diện cho các CLB đồng hương và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, gồm đội Hà Nội, đội Bắc Ninh, đội Thanh Hóa, đội Hà Tĩnh, đội Nghệ An, đội Xứ Quảng, đội TP. Hồ Chí Minh và đội Công ty Viễn thông Unitel. Sự hiện diện của các đội tuyển đại diện cho các vùng miền từ Bắc vào Nam đã mang tới giải đấu không khí giao lưu đồng hương ấm áp, đậm đà bản sắc quê hương ngay trên đất bạn Lào.

Việc tổ chức thành công Giải Pickleball năm 2026 không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong cộng đồng kiều bào tại Lào, mà còn tạo động lực tinh thần tích cực, hướng tới sự chào mừng Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam thủ đô Viêng Chăn lần thứ XII và Đại hội đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại Lào lần thứ IV trong thời gian tới.