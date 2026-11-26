Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) tại Thái Lan. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng; Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokwittayarat; Hạ nghị sĩ khu vực 6 tỉnh Sakon Nakhon Borom Engchuan; đại diện chính quyền địa phương, các hội đoàn cùng khoảng 500 kiều bào là cựu giáo viên, trong đó có các giáo viên lão thành, những người tham gia giảng dạy tiếng Việt và bà con cộng đồng đến từ nhiều địa phương trên toàn Thái Lan.

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động, là dịp hội ngộ đặc biệt của nhiều thế hệ những người đã dành tâm huyết cho sự nghiệp gìn giữ tiếng Việt nơi đất khách.

Đặc biệt, những chia sẻ đầy xúc động của cụ Trần Thị Lê, 93 tuổi, một giáo viên lão thành, đã gợi lại những ký ức đầy tự hào về một thế hệ kiều bào kiên trì gìn giữ tiếng mẹ đẻ trong những giai đoạn khó khăn nhất của cộng đồng.

Vượt qua bao thiếu thốn, trở ngại, các thế hệ thầy cô vẫn âm thầm truyền dạy tiếng Việt cho con em kiều bào, góp phần giữ gìn tiếng nói, văn hóa và tình yêu quê hương trong lòng các thế hệ người Việt tại Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Việt Hùng bày tỏ xúc động được gặp gỡ, tri ân các thế hệ thầy cô giáo và những người đã tận tâm gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng. Đại sứ nhấn mạnh: “Các thế hệ thầy cô giáo chính là những người lái đò, giữ lửa, truyền lửa, góp phần duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hóa Việt Nam trên đất Thái Lan”.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tri ân các thế hệ thầy cô giáo và những người đã tận tâm gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan)

Nhắc lại truyền thống dạy và học tiếng Việt của kiều bào, trong đó có sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động tại Thái Lan, Đại sứ khẳng định, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ với gia đình, quê hương và cội nguồn.

Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026), Đại sứ đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam và người Thái gốc Việt trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; mong muốn cộng đồng tiếp tục truyền dạy tiếng Việt, phát huy lợi thế song ngữ, song văn hóa của thế hệ trẻ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Ôn lại những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các thế hệ giáo viên người Việt trên đất Thái Lan, Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokwittayarat đặc biệt tri ân những người thầy đã vượt qua khó khăn, thiếu thốn để duy trì việc dạy tiếng mẹ đẻ cho con em kiều bào.

Theo ông, người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn gìn giữ ký ức, cội nguồn và tâm hồn dân tộc. Ông gửi gắm thông điệp: “Chừng nào vẫn còn người thầy truyền dạy tiếng nói, chừng ấy cội nguồn của một dân tộc sẽ không bao giờ mất đi”.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Thái Lan)

Hạ nghị sĩ Borom Engchuan nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, thầy cô giáo và bà con kiều bào đến với tỉnh Sakon Nakhon. Nhấn mạnh giáo dục và giáo viên là nền tảng cho sự phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiểu biết lẫn nhau trong xã hội, ông đánh giá sự kiện thể hiện sự trân trọng đối với nghề giáo, phản ánh tinh thần hợp tác và gắn bó giữa các cộng đồng.

Buổi lễ không chỉ là dịp tri ân những người thầy đã dành cả cuộc đời gìn giữ tiếng Việt mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ kiều bào, qua đó củng cố nền tảng giao lưu nhân dân và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)