Kiều bào là nguồn lực chiến lược, thanh niên là cầu nối hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo chinhphu.vn, sáng 10/10, tại Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp đại diện cộng đồng người gốc Việt và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia hiện có hơn 100.000 người, sinh sống và làm việc tại 25 tỉnh, thành phố, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại diện cộng đồng bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đời sống, địa vị pháp lý và khả năng hội nhập của bà con tại nước sở tại.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia Leng Rithy đề xuất chuyển mạnh hợp tác kinh tế từ mua bán hàng hóa sang cùng đầu tư, sản xuất, chế biến, phát triển chuỗi giá trị và thị trường, phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống, lấy hiệu quả cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Thông tin về kết quả các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao Campuchia, Thủ tướng cho biết hai bên đã đạt nhiều đồng thuận quan trọng nhằm mở rộng hợp tác toàn diện.

Thủ tướng tặng quà cộng đồng và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đáng chú ý, hai nước thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên cấp Phó Thủ tướng chủ trì; duy trì đối thoại định kỳ ít nhất một lần mỗi năm giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng thống nhất các nội dung về giai đoạn một và chuẩn bị mở rộng giai đoạn hai tuyến kết nối TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới, thúc đẩy vận tải thủy và phát triển kinh tế số.

Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng khẳng định kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng và đại diện cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng Campuchia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của bà con; giao Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở rộng chương trình học bổng đại học, sau đại học cho con em kiều bào.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn cộng đồng tiếp tục chấp hành pháp luật Campuchia, hoàn thiện giấy tờ pháp lý, ổn định sản xuất, kinh doanh; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hội đoàn và tổ chức doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối, củng cố đoàn kết cộng đồng, đóng góp vào quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa hai nước.

PHÁT HUY VAI TRÒ THANH NIÊN TRONG THÚC ĐẨY HỢP TÁC HAI NƯỚC

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, cùng đại diện thanh niên tiêu biểu của Hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao vai trò của thanh niên hai nước trong vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia; ghi nhận hiệu quả hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn thế hệ trẻ hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Hun Many, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia cùng các đại biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hai nước tăng cường hợp tác, học tập và cống hiến, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Hun Many khẳng định thanh niên Campuchia sẽ tiếp tục phối hợp với tuổi trẻ Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ông Hun Many cho biết sẽ chỉ đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia phối hợp với các tổ chức thanh niên Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2027), tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hai nước, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.