Kiều bào kỳ vọng những cơ hội mới từ chuyến thăm Nhật Bản

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây. Mỗi chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đều thể hiện sự quan tâm của đất nước đối với kiều bào, giúp bà con thêm gắn bó với quê hương dù cách xa hàng nghìn cây số.

Ông Nguyễn Hồng Sơn kỳ vọng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục, khoa học – công nghệ và giao lưu nhân dân. Những kết quả hợp tác cụ thể sẽ góp phần cải thiện cơ hội việc làm, môi trường học tập và điều kiện sinh sống của người Việt tại Nhật Bản.

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản. (Nguồn: TTXVN)

Cộng đồng khẳng định vai trò trong xã hội sở tại

Theo TS. Nguyễn Hồng Sơn, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng trưởng thành và đa dạng, từ thực tập sinh, lao động kỹ năng đặc định, du học sinh đến kỹ sư, chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nhân. Nhiều người đã từng bước khẳng định năng lực, phát triển sự nghiệp và chủ động tham gia đóng góp cho xã hội sở tại.

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia công nghệ và nhà nghiên cứu người Việt làm việc tại các doanh nghiệp, trường đại học; người lao động góp sức trong các nhà máy, công trường và cơ sở chăm sóc người cao tuổi. Ngày càng có thêm doanh nhân Việt Nam khởi nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh và tạo việc làm tại Nhật Bản.

Đóng góp của cộng đồng còn thể hiện qua hoạt động của các hội đoàn, chương trình giao lưu văn hóa, hỗ trợ người gặp khó khăn và kết nối doanh nghiệp hai nước. Những hoạt động này góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa người Việt Nam và người dân Nhật Bản.

Ông Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước còn được vun đắp từ những hành động thường ngày. Mỗi người Việt sống có trách nhiệm, làm việc tận tâm, tôn trọng pháp luật và được bạn bè Nhật Bản tin tưởng đều góp phần xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, ông mong muốn hợp tác song phương tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện để người Việt không chỉ học tập, làm việc mà còn phát triển sự nghiệp, xây dựng cuộc sống ổn định và lâu dài tại Nhật Bản.

Thúc đẩy hợp tác thiết thực, nâng cao chất lượng hội nhập

Về những cơ hội cần khai thác, Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản đặc biệt kỳ vọng hai nước tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Đây là những lĩnh vực có thể giúp đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân người Việt phát huy năng lực, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của cả hai nước.

Bên cạnh đó, những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống kiều bào như điều kiện làm việc, bảo vệ quyền lợi người lao động, giáo dục cho con em người Việt và hỗ trợ các gia đình sinh sống lâu dài tại Nhật Bản cũng cần được quan tâm. Cộng đồng có nhiều nhóm đối tượng với nhu cầu khác nhau, do đó cần có những hình thức hỗ trợ phù hợp để bà con yên tâm học tập, làm việc và phát triển.

Để hội nhập bền vững, ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng mỗi người Việt cần chủ động tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật và các giá trị của xã hội Nhật Bản. Hội nhập không chỉ thể hiện ở khả năng sử dụng tiếng Nhật hay có công việc ổn định, mà còn ở thái độ tôn trọng cộng đồng sở tại, tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực vào đời sống địa phương.

Kiều bào tại thành phố Fukuoka và gia đình tham dự chương trình “Tiếng Việt trong lòng Kyushu, Nhật Bản”. (Ngu

Cùng với đó, việc gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt và bản sắc dân tộc cần được chú trọng, nhất là với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Các gia đình và hội đoàn cần tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu nguồn cội, duy trì tiếng mẹ đẻ, đồng thời tự tin hòa nhập với xã hội nơi mình sinh sống.

Ông cũng đề nghị các hội đoàn người Việt đổi mới phương thức hoạt động, chú trọng hơn những chương trình hỗ trợ thiết thực, kết nối tri thức, doanh nghiệp, chia sẻ thông tin và tạo cơ hội cho người trẻ tham gia công tác cộng đồng.

Theo TS. Nguyễn Hồng Sơn, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản có tiềm năng và khát vọng đóng góp lớn hơn. Khi mỗi thành viên chủ động hội nhập, phát huy năng lực và sống có trách nhiệm, cộng đồng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế, trở thành nhân tố tích cực trong xã hội sở tại và góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.