Kiều bào châu Âu phát huy sức mạnh đoàn kết, gìn giữ bản sắc Việt

Đoàn công tác đã tham dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026”, Đại hội đại biểu lần thứ ba và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, thăm Chùa Vĩnh Nghiêm, Trung tâm dạy tiếng Việt tại Trung tâm thương mại Sapa và gặp gỡ Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Phát huy bản sắc và trí tuệ kiều bào tại châu Âu

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên phát biểu chúc mừng Đại hội lần thứ 3 Liên hiệp các Hội người Việt ở châu Âu. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về NVNONN)

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Ngày hội diễn ra sôi nổi trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); đánh giá việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó đồng bào ta ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.

Bà Hà Thị Nga mong muốn bà con kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường kết nối và nâng cao vai trò của các hội đoàn trong công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập, giữ gìn tiếng Việt và truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, phát huy mạnh mẽ trí tuệ của kiều bào cùng hướng về quê hương, đất nước.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Trưởng Ban Tổ chức cũng cho biết, Ngày hội nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con tại châu Âu, khẳng định, đây là dịp để gặp gỡ, thắt chặt tình đồng bào và giới thiệu với bạn bè quốc tế âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, áo dài cùng ẩm thực Việt Nam, cũng như góp phần tăng cường liên kết, tạo ra sức mạnh chung và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại các nước ở châu Âu.

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên trả lời phỏng vấn báo chí. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về NVNONN)

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đánh giá cao công tác tổ chức và tin tưởng mô hình Ngày hội Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được tổ chức, lan tỏa tại nhiều thành phố, quốc gia khác ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

Ông nhấn mạnh, đoàn kết trong sự đa dạng sẽ tạo thêm sức mạnh để cộng đồng phát triển, bảo tồn văn hóa, khẳng định vị thế và nhận được sự tôn trọng của xã hội sở tại.

Đại hội đại biểu lần thứ ba và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026)

Đại hội đại biểu lần thứ ba Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trọng thể vào ngày 31/10 và 1/11 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các Hội thành viên tại 24 quốc gia trong khu vực châu Âu cùng 5 hội viên tập thể thuộc Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu.

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 9 chương, 28 điều, quyết định đổi tên tổ chức từ “Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu” thành “Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu” và bầu ra Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ban chuyên môn.

Ban Chấp hành mới gồm 74 thành viên, trong đó ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031, 6 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên Ban Thường vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Phiên trọng thể, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội khẳng định, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên.

Công tác dành cho thế hệ trẻ, kết nối doanh nhân, trí thức và huy động nguồn lực cộng đồng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Liên hiệp Hội sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam, tổ chức hội đoàn và chính quyền sở tại, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập thành công và ngày càng nâng cao vị thế trong xã hội.

Chúc mừng thành công của Đại hội, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đánh giá cao những thành tựu mà Liên hiệp Hội đã đạt được, đặc biệt từ sau Đại hội lần thứ II.

Liên hiệp Hội không chỉ phát triển số lượng thành viên mà còn từng bước khẳng định vai trò là một diễn đàn chung để các hội đoàn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, phối hợp triển khai các hoạt động phong phú, đa dạng dành cho cộng đồng với quy mô cấp quốc gia và khu vực.

Đồng thời, Liên hiệp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống cộng đồng như nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật, hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống tín ngưỡng tâm linh cho cộng đồng, đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ, cũng như đã phát động triển khai nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện hỗ trợ đồng bào trong nước và tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu.

Đoàn công tác có buổi gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp các Hội Doanh nhân Việt Nam tại châu Âu. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về NVNONN)

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc, ông Nguyễn Trung Kiên mong rằng, bên cạnh việc tiếp tục chăm lo đời sống cộng đồng và củng cố tổ chức hội đoàn, Liên hiệp hội sẽ tăng cường thúc đẩy kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ gốc Việt; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các mô hình phát triển hiệu quả với trong nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm Liên hiệp Hội, Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Dương Hoài Nam nhấn mạnh, với sự am hiểu cả Việt Nam và nước sở tại, bà con có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu nhân dân, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tham gia đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho sự phát triển của đất nước.

Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau hội nhập thành công, giữ gìn bản sắc Việt và tiếp tục là những nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và các nước.

Thăm, làm việc và trao tặng sách tại Trung tâm tiếng Việt Sapa, Praha

Đoàn công tác thăm Trung tâm tiếng Việt tại TTTM Sapa. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về NVNONN)

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Trung tâm thương mại (TTTM) Sapa; bà Lê Hồng Nhung, Trưởng ban Giáo dục Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech; ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Tiếng Việt Sapa; cùng các thầy cô giáo; phụ huynh và học sinh của trung tâm.

Thông tin với Đoàn về quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm tiếng Việt Sapa, bà Lê Hồng Nhung tự hào cho biết, Trung tâm dạy tiếng Việt Sapa ra đời sớm nhất và là 1 trong 7 trung tâm tiếng Việt có tiếng hiện nay tại Cộng hòa Czech.

Trải qua nhiều khó khăn từ những ngày đầu thành lập, hiện nay Trung tâm đã mở được nhiều lớp học, thu hút đông đảo học sinh tham gia, nhất là các khóa vào mùa hè. Bà Lê Hồng Nhung cho biết, Ban Giáo dục Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Czech cùng một số giáo viên đang xúc tiến biên soạn bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy tiếng Việt song ngữ Việt-Czech nhằm giúp thế hệ trẻ thứ hai, thứ ba tiếp cận tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên, hiệu quả, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và truyền thống dân tộc.

Bà Lê Hồng Nhung đề nghị Ủy ban tiếp tục cung cấp thêm sách giáo khoa, học liệu, tổ chức tập huấn chuyên môn và hỗ trợ xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với đặc thù của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Czech.

Đánh giá cao nỗ lực bền bỉ của các thầy cô và khẳng định ý nghĩa lâu dài của công tác bảo tồn và phát huy tiếng Việt ở nước ngoài, ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, Ủy ban sẽ tiếp tục hỗ trợ về sách, tài liệu và các hoạt động giảng dạy tiếng Việt trong phạm vi điều kiện cho phép, đồng thời sẽ chuyển các đề xuất khác tới những bộ, ngành và cơ quan chức năng liên quan để nghiên cứu, xem xét, phù hợp với tình hình chung.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng sách tiếng Việt cho Trung tâm Tiếng Việt Sapa, góp phần bổ sung nguồn học liệu và khích lệ tinh thần học tập của các em học sinh.

Thăm chùa Vĩnh Nghiêm tại Trung tâm Sapa

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên trao đổi với Giáo thọ sư Thích Thanh Tịnh, chùa Vĩnh Nghiêm Praha. (Nguồn: Ủy ban Nhà nước về NVNONN)

Trao đổi với Đoàn công tác, Giáo thọ sư Thích Thanh Tịnh cho biết, chùa Vĩnh Nghiêm Praha, một trong 22 cơ sở thờ tự Phật giáo tại Czech, được khánh thành vào năm 2008 tại TTTM Sapa và đến nay không chỉ là chốn nương tựa tâm linh, mà đã trở thành cầu nối văn hóa và tinh thần Việt Nam giữa lòng châu Âu.

Thời gian qua Chùa đã tăng cường tổ chức các hoạt động hướng tới thế hệ kiều bào trẻ như tổ chức khóa tu mùa hè, qua đó góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, gia đình, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt cho các thế hệ sau.

Giáo thọ sư Thích Thanh Tịnh mong muốn Ủy ban tiếp tục mở rộng các chương trình như Trại hè, đoàn đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa…, nhấn mạnh đây là những sự kiện thường niên rất ý nghĩa, được bà con hưởng ứng, mong đợi.

Ông Nguyễn Trung Kiên bày tỏ vui mừng khi đến thăm, tìm hiểu về các hoạt động của Chùa, nhấn mạnh vai trò của Chùa trong việc duy trì đời sống tín ngưỡng, tâm linh cho cộng đồng và mong muốn thời gian tới, Chùa sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống cộng đồng, trở thành điểm tựa, nơi nương náu về tinh thần, nhất là giúp thế hệ trẻ duy trì được bản sắc Việt và ngày càng gắn bó với cội nguồn dân tộc.

Gặp gỡ, làm việc với Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu

Tham dự cuộc gặp với Đoàn công tác có ông Nguyễn Thái Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại tại Czech cùng các đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp và một số doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Ông Nguyễn Thái Ngọc cho biết thời gian qua, Liên hiệp đã liên tục phát triển thành viên, trở thành Diễn đàn để các doanh nghiệp người Việt tại châu Âu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình kinh doanh thành công và tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới.

Một trong số các hoạt động trọng tâm của Liên hiệp là tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Diễn đàn lần thứ 14 được tổ chức chức từ ngày 24-26/10/2025 tại thủ đô Bucharest, Rumani và năm 2027 dự kiến sẽ tổ chức tại Slovakia. Các đại biểu tham dự buổi làm việc bày tỏ tự hào trước những thành tựu phát triển của đất nước thời gian qua, ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NVNONN và mong muốn thời gian tới, các chính sách thu hút đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực sẽ ngày càng thông thoáng, thuận lợi hơn nữa.

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Trung Kiên bày tỏ trân trọng những đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào tại châu Âu, chia sẻ những trăn trở về việc chuyển giao kinh doanh cho thế hệ sau và khẳng định Ủy ban sẵn sàng hỗ trợ kết nối, triển khai các công việc cụ thể phục vụ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu 2027.

Trong các cuộc gặp gỡ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nguyễn Trung Kiên trân trọng mời bà con về tham dự Hội nghị NVNONN toàn thế giới lần thứ 5 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 tới.