Ngày 18/11, Sotheby's tổ chức hai phiên đấu giá tại New York (Mỹ), gồm Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection Evening Auction (Phiên đấu giá buổi tối: Bộ sưu tập Blaquier-Arrieta) với 12 tác phẩm của cặp vợ chồng nhà sưu tập nghệ thuật người Argentina Blaquier-Arrieta, và Modern Evening Auction (Phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại buổi tối) quy tụ các tác phẩm hội họa hiện đại. Hai phiên thu về tổng cộng 777,8 triệu USD, vượt mức 706 triệu USD của các phiên tương ứng hồi tháng 11 năm ngoái. Toàn bộ 12 tác phẩm trong bộ sưu tập Blaquier-Arrieta đều tìm được chủ mới, đạt 359 triệu USD. Riêng Modern Evening Auction thu về 304,6 triệu USD, tương đương 365,8 triệu USD sau phí người mua.

Tâm điểm phiên đấu giá BST Blaquier-Arrieta là bức Chataigniers en fleurs (tạm dịch: Những cây dẻ nở hoa) của Vincent van Gogh, sáng tác năm 1890 tại Pháp, được bán với giá 190,4 triệu USD. Bức tranh đồng thời trở thành tác phẩm có giá bán cao nhất của danh họa. Kiệt tác được nhà buôn nghệ thuật William Acquavella sở hữu. Kỷ lục trước đó thuộc về Verger avec cyprès (tạm dịch: Vườn cây bách) (1888), được bán với giá 117,2 triệu USD tại Christie's năm 2022.

Bên cạnh Van Gogh, tác phẩm Arlequin (Chú hề) của Paul Cézanne cũng thu hút sự chú ý khi đạt giá 111 triệu USD. Được vẽ tại Paris giai đoạn 1888-1890, bức tranh khắc họa nhân vật Harlequin (Chú hề Harlequin) trong loại hình sân khấu hài kịch dân gian Italy Commedia dell’arte (Nghệ thuật hài kịch ứng tác), vốn có ảnh hưởng lớn đến nhiều nghệ sĩ và sự phát triển của hội họa hiện đại đầu thế kỷ XX. Dù đạt mức giá cao, tác phẩm vẫn chưa vượt kỷ lục 137,8 triệu USD của La Montagne Sainte-Victoire (Núi Sainte-Victoire), một bức tranh khác của Paul Cézanne, được bán tại Christie's năm 2022.

Một điểm nhấn khác là En Canot (Jeune fille à la barque) (tạm dịch: Trên thuyền (Cô gái bên chiếc thuyền)) của họa sĩ trường phái Ấn tượng Pháp Pierre-Auguste Renoir, được bán với giá 27,5 triệu USD. Sáng tác năm 1877, tác phẩm khắc họa cảnh sinh hoạt, giải trí ven sông Seine của tầng lớp trung lưu Pháp trong giai đoạn xã hội chuyển mình. Đây cũng là thời kỳ Renoir và các họa sĩ Ấn tượng chuyển hướng khỏi những đề tài hàn lâm, lịch sử để tập trung vào đời sống thường nhật và những trải nghiệm của xã hội hiện đại.

Bức La Place du Théâtre-Français et l’avenue de l’Opéra, soleil d’après-midi en hiver (tạm dịch: Quảng trường Théâtre-Français và đại lộ Opéra dưới nắng chiều mùa đông) của Camille Pissarro đạt giá 24,2 triệu USD. Tác phẩm tái hiện Paris cuối thế kỷ XIX qua cách xử lý màu sắc và ánh sáng, kết hợp với việc khắc họa nhịp sống đô thị. Đây là một trong 15 bức tranh khổ lớn hiếm hoi khắc họa Quảng trường Théâtre-Français, phần lớn hiện thuộc các bộ sưu tập bảo tàng, trong đó có Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia và Bảo tàng Nghệ thuật Quận Los Angeles.

Trong khi đó, Le Jardin des Tuileries (tạm dịch: Khu vườn Tuileries) của Claude Monet được bán với giá 20,3 triệu USD. Hoàn thành năm 1876, bức tranh tái hiện khu vườn Tuileries nằm ở quận 1, trung tâm Paris, giữa Bảo tàng Louvre và Quảng trường Concorde, từ góc nhìn bao quát trên cao. Đây là tác phẩm lớn nhất trong loạt 4 bức tranh Monet vẽ về khu vườn Tuileries từ căn hộ trên phố Rivoli. Tác phẩm thể hiện khả năng ghi lại những biến chuyển nhất thời của ánh sáng và bầu không khí, đồng thời khắc họa nhịp sống đô thị, những đặc trưng tiêu biểu trong hội họa của danh họa.

Ở phiên Modern Evening Auction, The Martha McKeen of Wellfleet (tạm dịch: Con thuyền Martha McKeen ở Wellfleet) của họa sĩ theo trường phái hiện thực Mỹ Edward Hopper đạt giá cao nhất, 47,8 triệu USD, vượt xa mức ước tính 20-30 triệu USD. Thuộc bộ sưu tập của nữ bá tước Carmen Thyssen-Bornemisza, đây là bức cuối cùng trong loạt 4 tác phẩm lớn về thuyền buồm được Hopper thực hiện giai đoạn 1935-1944. Bức tranh khắc họa khung cảnh vùng biển New England (Mỹ) với sắc thái hoài niệm, đồng thời gợi lên cảm giác cô độc vốn là nét đặc trưng trong sáng tác của ông.

Một tác phẩm đáng chú ý khác là L'Ami de l'ordre (tạm dịch: Người bạn của trật tự) của họa sĩ thuộc trường phái Siêu thực người Bỉ René Magritte, thực hiện năm 1964. Thông qua hình ảnh một người đàn ông vô danh, tác phẩm đặt câu hỏi về những điều quen thuộc và giới hạn nhận thức. Bức tranh cũng thể hiện quan niệm của Magritte về hội họa như một phương tiện khám phá tư tưởng, "một dấu vết hữu hình của suy nghĩ". Tác phẩm đạt giá bán 45,5 triệu USD, vượt mức ước tính 25-35 triệu USD ban đầu.

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