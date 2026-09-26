Kiệt tác opera 'Tosca' lần đầu công diễn tại Việt Nam

Phiên bản opera dàn dựng lần này đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam (VNOB) và đạo diễn Jeong Ae Ree, Giám đốc Sáng tạo của New Opera Singapore.

Chương trình cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ opera uy tín và ê-kíp sáng tạo chuyên nghiệp. Vở diễn được nhạc trưởng tài năng Đồng Quang Vinh chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng VNOB thể hiện phần âm nhạc phức hợp đầy nội lực của Puccini. Đóng góp vào thành công của vở diễn là sự tham gia của các giọng ca opera hàng đầu Việt Nam như: Tố Loan, Hương Diệp, Thanh Bình, Trường Linh, Khắc Hoà... cùng tập thể nghệ sĩ VNOB, Dàn hợp xướng quốc tế Hanoi Voices, Hợp xướng trẻ em…

Lần đầu tiên vở opera “Tosca” được dàn dựng và công diễn trọn vẹn tại Nhà hát Hồ Gươm, TP Hà Nội vào hai đêm 26 và 27/9.

Nhân vật Tosca được khắc họa với những cung bậc cảm xúc mãnh liệt, từ tình yêu, ghen tuông đến sự hy sinh và kiên định.

Thay vì tiếp cận theo lối chia nhỏ từng phân cảnh, dưới sự dàn dựng của VNOB, vở opera được triển khai như một dòng chảy cảm xúc liền mạch và cuộn trào. Tác phẩm đưa khán giả bước vào cuộc đối đầu nghẹt thở giữa tình yêu chân thành và quyền lực đen tối, nơi những bản năng gốc rễ nhất của con người được bộc lộ trọn vẹn.

Xuyên suốt tác phẩm, khán giả sẽ được dẫn dắt qua những xung đột tâm lý mãnh liệt: Từ tình yêu cuồng nhiệt, sự dũng cảm và lòng trung thành kiên định giữa nàng ca sĩ Tosca và chàng họa sĩ Cavaradossi, đến góc tối tàn bạo của sự ghen tuông, dục vọng và tha hóa từ Scarpia.

Những giai điệu kinh điển bất hủ như "Vissi d’arte" (lời tự vấn cay đắng của Tosca) hay "E lucevan le stelle" (khúc hát từ biệt sâu lắng của Cavaradossi) sẽ khắc họa trọn vẹn thông điệp: Tình yêu và phẩm giá con người là sức mạnh bền bỉ nhất trước cái ác và bi kịch.

Việc đưa kiệt tác này "cập bến" Việt Nam đánh dấu một cột mốc nghệ thuật đặc biệt của Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam khẳng định sự phát triển vượt bậc của nghệ thuật hàn lâm trong nước, mang đến cho công chúng cơ hội thưởng thức đỉnh cao nghệ thuật thế giới ngay tại thủ đô.

Đạo diễn, Giám đốc Sáng tạo quốc tế Jeong Ae Ree mang đến diện mạo mới cho “Tosca”, kết hợp tinh thần hiện đại với giá trị cổ điển của Puccini.

Chia sẻ về góc nhìn nghệ thuật, đạo diễn Jeong Ae Ree nhấn mạnh, trọng tâm dàn dựng trong vở diễn là khắc họa hành trình cảm xúc chân thật nhất của Tosca và Cavaradossi, nơi tình yêu, sự tận tụy, sự mong manh và sự hy sinh vô bờ bến hòa quyện làm một

"Tosca đại diện cho người phụ nữ yêu mãnh liệt, trải qua mọi cung bậc từ dịu dàng, ghen tuông đến sự kiên định không lay chuyển. Âm nhạc của Puccini đã mở ra thế giới nội tâm ấy với vẻ đẹp tinh tế. Họ không chỉ là những hình tượng opera lớn lao mà là hai con người rất thực với ước mơ, nỗi sợ và khát vọng. Tôi hy vọng tác phẩm sẽ là một trải nghiệm đầy xúc động, tôn vinh sức mạnh bền bỉ của trái tim con người”, đạo diễn Jeong Ae Ree chia sẻ.

Các nghệ sĩ đưa khán giả bước vào câu chuyện tình yêu, quyền lực và bi kịch của “Tosca”.

Những xung đột tâm lý được đẩy lên cao trào qua diễn xuất và âm nhạc trong vở opera kinh điển.

Nói về quyết định đưa kiệt tác này lên sân khấu Việt Nam, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Mạnh Đức, Giám đốc Nhà hát Nhạc, Vũ kịch Việt Nam, Chỉ đạo nghệ thuật cho biết, việc đưa một kiệt tác kinh điển như Tosca lần đầu tiên lên sân khấu Việt Nam là sự ấp ủ, mong muốn nhiều năm của Ban lãnh đạo Nhà hát.

"Tosca là một tác phẩm đòi hỏi rất lớn về quy mô dàn dựng, kỹ thuật thanh nhạc và biểu diễn. Tuy nhiên, với quyết tâm mang các sản phẩm nghệ thuật đỉnh cao của thế giới đến cho khán giả trong nước, VNOB đã chuẩn bị kỹ lưỡng để mang đến một đêm diễn sang trọng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật xứng tầm của công chúng”, Nghệ sĩ Ưu tú Phan Mạnh Đức bày tỏ.

Vở opera Tosca tiếp tục phục vụ công chúng vào đêm 27/9 tại Nhà hát Hồ Gươm, TP Hà Nội.