Ngày 18/11, Sotheby's tổ chức hai phiên đấu giá tại New York (Mỹ), gồm Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection Evening Auction (Phiên đấu giá buổi tối: Bộ sưu tập Blaquier-Arrieta) với 12 tác phẩm của cặp vợ chồng nhà sưu tập nghệ thuật người Argentina Blaquier-Arrieta, và Modern Evening Auction (Phiên đấu giá nghệ thuật hiện đại buổi tối) quy tụ các tác phẩm hội họa hiện đại.

Hai phiên thu về tổng cộng 777,8 triệu USD, vượt mức 706 triệu USD của các phiên tương ứng hồi tháng 11 năm ngoái. Toàn bộ 12 tác phẩm trong bộ sưu tập Blaquier-Arrieta đều tìm được chủ mới, đạt 359 triệu USD. Riêng Modern Evening Auction thu về 304,6 triệu USD, tương đương 365,8 triệu USD sau phí người mua.

Bức tranh “Chataigniers en fleurs” của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh đã được bán với giá 190,4 triệu USD. Ảnh: scmp.com

Tâm điểm phiên đấu giá BST Blaquier-Arrieta là bức Chataigniers en fleurs (tạm dịch: Những cây dẻ nở hoa) của Vincent van Gogh, sáng tác năm 1890 tại Pháp, được bán với giá 190,4 triệu USD. Bức tranh đồng thời trở thành tác phẩm có giá bán cao nhất của danh họa.

Kỷ lục đấu giá trước đó đối với một bức tranh của Van Gogh là 117,2 triệu USD cho tác phẩm Orchard with Cypresses (Vườn cây ăn quả với những cây bách) vẽ năm 1888, được bán tại nhà đấu giá Christie's ở New York vào tháng 11/2022.

Trước khi được đưa ra đấu giá, tác phẩm Chataigniers en fleurs từng vướng tranh chấp về lịch sử sở hữu.

Nhà xuất bản nổi tiếng người Đức Samuel Fischer và vợ là bà Hedwig Fischer đã mua bức tranh tại Paris năm 1909. Đến năm 1936, gia đình ông bán tác phẩm trong bối cảnh Đức Quốc xã đang cầm quyền. Những người thừa kế của gia đình Fischer cho rằng việc bán tranh xuất phát từ những tổn thất tài chính mà gia đình phải gánh chịu dưới chế độ Đức Quốc xã.

Luật sư Gunnar Schnabel, đại diện pháp lý của những người thừa kế tại Berlin, trước đó đề nghị Sotheby's chứng minh bức tranh được bán theo đúng giá trị thị trường và gia đình Fischer vẫn sẽ quyết định bán tác phẩm nếu không có những sức ép từ bối cảnh chính trị thời kỳ đó.

Gia đình Blaquier-Arrieta mua bức tranh vào năm 1975 và sở hữu tác phẩm trong hơn nửa thế kỷ. Ngày 17/11, Sotheby's thông báo gia đình này đã đạt được thỏa thuận với toàn bộ những người thừa kế hợp pháp của Hedwig và Samuel Fischer liên quan đến việc bán bức tranh.

Theo nhà đấu giá, những người thừa kế gia đình Fischer bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình đàm phán thiện chí và công bằng, đồng thời cho rằng thỏa thuận tạo điều kiện ghi nhận những tổn thất mà gia đình phải chịu đựng trong thời kỳ Đức Quốc xã và tôn vinh hành trình đòi công lý của Gisela Berman Fischer nhằm bảo vệ quyền lợi gia đình.