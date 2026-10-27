Kiệt tác của Gustav Klimt sắp được đấu giá tới 80 triệu USD

Tác phẩm Litzlbergkeller (1915–1916) là một bức tranh phong cảnh sơn dầu trên vải của họa sĩ người Áo Gustav Klimt.

Trong tuần đấu giá nghệ thuật lớn tại New York (Mỹ) vào tháng 11 sắp tới, bức Litzlbergkeller (Hầm rượu Litzlberg) của danh họa Gustav Klimt sẽ được Christie’s đưa ra đấu giá với mức giá ước tính 60-80 triệu USD, theo Artnet. Tác phẩm được kỳ vọng trở thành điểm nhấn tại phiên đấu giá nghệ thuật thế kỷ XX của nhà đấu giá này.

Hoàn thành trong giai đoạn 1915-1916, Litzlbergkeller tái hiện khung cảnh ven hồ Attersee, vùng nông thôn nước Áo, nơi Gustav Klimt thường nghỉ hè từ năm 1900 cho đến khi qua đời vào năm 1918. Trung tâm bức tranh là Litzlberg Cellar, một nhà máy bia kiêm quán trọ nằm giữa những tán cây xanh.

Klimt sử dụng các mảng màu phẳng, phối hợp nhiều sắc độ xanh và kỹ thuật chấm màu tinh tế để tạo nên bề mặt tranh giàu chi tiết. Khung cảnh hoàn toàn vắng bóng người, mang lại cảm giác tĩnh lặng, thanh bình, như thể được tách khỏi nhịp sống thường nhật.

Max Carter, Chủ tịch toàn cầu phụ trách nghệ thuật thế kỷ XX và XXI của Christie’s, đánh giá Litzlbergkeller là tác phẩm gần như hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên sức hút của hội họa Klimt. Trong email gửi Artnet, ông mô tả những mảng xanh tươi tốt, đường nét rõ ràng ở phần trên bức tranh dần nhường chỗ cho những hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, mang vẻ đẹp lấp lánh như đá quý và giàu tính trừu tượng. Theo Carter, rất ít tác phẩm, kể cả tranh của Klimt, có được sức mê hoặc tương tự.

Tác phẩm Portrait of Elisabeth Lederer (Chân dung Elisabeth Lederer, 1914-1916) từng được bán với giá 236,4 triệu USD. Ảnh: Sotheby’s New York.

Serge Sabarsky, đồng sáng lập Neue Galerie và là người hâm mộ Gustav Klimt, từng sở hữu bức tranh. Năm 1981, ông tổ chức triển lãm đầu tiên về danh họa tại Nhật Bản. Sau khi Sabarsky qua đời vào năm 1997, Litzlbergkeller được bán tại Sotheby’s với giá 14,7 triệu USD, hơn gấp đôi kỷ lục đấu giá trước đó dành cho tranh phong cảnh của Klimt. Quy đổi theo lạm phát, số tiền này tương đương khoảng 30,9 triệu USD hiện nay.

Ngày 17/11, tác phẩm sẽ được đưa ra đấu giá tại phiên đấu giá buổi tối dành cho nghệ thuật thế kỷ XX của Christie’s. Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi Neue Galerie mở cửa trở lại, kết thúc nhiều tháng đóng cửa để cải tạo.

Trong các phiên đấu giá tác phẩm của Gustav Klimt, tranh chân dung thường đạt mức giá cao nhất. Tiêu biểu là Portrait of Elisabeth Lederer (Chân dung Elisabeth Lederer, 1914-1916), thuộc bộ sưu tập của Leonard Lauder. Năm ngoái, tác phẩm được bán tại Sotheby’s với giá 236,4 triệu USD, xác lập kỷ lục đấu giá mới cho danh họa. Đây cũng là tác phẩm có giá bán cao thứ hai trong lịch sử đấu giá nghệ thuật, chỉ sau Salvator Mundi (Đấng Cứu Thế).

Tác phẩm Waldabhang bei Unterach am Attersee (Sườn rừng gần Unterach bên hồ Attersee, 1916) đạt 68,3 triệu USD. Ảnh: Sotheby's.

Trong khi đó, tranh phong cảnh của Klimt ngày càng đạt giá cao trên thị trường. Tại phiên đấu giá bộ sưu tập của Lauder, Blumenwiese (Đồng cỏ hoa, khoảng năm 1908) được bán với giá 86 triệu USD, còn Waldabhang bei Unterach am Attersee (Sườn rừng gần Unterach bên hồ Attersee, 1916) đạt 68,3 triệu USD. Cả 2 tác phẩm đều góp mặt trong danh sách 10 bức tranh có giá đấu giá cao nhất của họa sĩ.

Kỷ lục đấu giá đối với tranh phong cảnh của Gustav Klimt hiện thuộc về Birch Forest (Rừng bạch dương, 1903). Tác phẩm được bán với giá 104,5 triệu USD tại Christie’s vào năm 2022.

Theo Max Carter, mức giá ước tính dành cho Litzlbergkeller là thận trọng nhất trong gần 10 năm qua đối với một bức tranh phong cảnh thuộc giai đoạn sáng tác chín muồi của Klimt.

Phần lớn tranh phong cảnh của Klimt phản ánh mối gắn bó cá nhân của ông với vùng hồ Attersee. Riêng Litzlbergkeller được Otto Primavesi, một ông trùm ngân hàng và nhà bảo trợ lâu năm của họa sĩ, đặt vẽ theo yêu cầu.

Trong những thập kỷ sau đó, Litzlbergkeller lần lượt thuộc sở hữu của Hugo Bernatzik, nhà nhân chủng học kiêm nhiếp ảnh gia, và Kurt Wieser, trước khi được Serge Sabarsky sưu tầm. Trong vài năm gần đây, chủ sở hữu hiện tại cho Bảo tàng Leopold tại Vienna (Áo) mượn tác phẩm dài hạn để trưng bày.

Cùng xuất hiện tại phiên đấu giá buổi tối dành cho nghệ thuật thế kỷ XX của Christie’s là Betonte Ecken (Những góc bê tông, 1922-1923) của Wassily Kandinsky. Tác phẩm được định giá 60-80 triệu USD và được kỳ vọng phá kỷ lục đấu giá của họa sĩ người Nga. Ngoài ra, 9 tác phẩm thuộc bộ sưu tập của Jeff Koons có thể đạt tổng giá trị lên đến 100 triệu USD.