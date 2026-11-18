Một người phụ nữ tại Trung Quốc rơi vào tình trạng kiệt sức vì phải chịu đựng tiếng ồn từ gia đình hàng xóm suốt 8 năm liên tiếp. Dù nhiều lần tìm cách trao đổi, thậm chí nhờ ban quản lý chung cư can thiệp, tình hình vẫn không được cải thiện. Quá bất lực, cô quyết định sử dụng một cách đáp trả đặc biệt bằng iPad và nồi inox, khiến những người hàng xóm phía trên phải dè chừng.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại Nam Ninh, Quảng Tây. Người phụ nữ họ Chu cho biết, sau khi kết hôn, cô chuyển đến sinh sống tại căn hộ do bố mẹ chồng mua từ năm 2012. Thời điểm đó, gia đình sống ở tầng trên chỉ có hai đứa trẻ. Dù thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chạy nhảy, cô vẫn nghĩ rằng trẻ con hiếu động là chuyện bình thường và cố gắng thông cảm, chờ các bé lớn lên sẽ dần ngoan ngoãn hơn.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Trong 8 năm sinh sống tại đây, số lượng trẻ em ở căn hộ phía trên tăng lên thành 5. Tiếng ồn cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo lời kể của cô Chu, từ khoảng 17h mỗi ngày, những âm thanh như tiếng trẻ chạy chân trần, đập bóng rổ, đi xe scooter, nhảy dây và la hét liên tục vang xuống căn hộ bên dưới. Thậm chí, mỗi khi gia đình hàng xóm tụ tập ăn uống cùng người thân, không khí ồn ào còn kéo dài đến tận khuya.

Người phụ nữ cho biết, tình trạng này thường xuyên tiếp diễn đến sau 23h, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và thời gian nghỉ ngơi của cả gia đình. Cô cùng chồng nhiều lần sang trao đổi, đồng thời nhờ ban quản lý chung cư đứng ra nhắc nhở nhưng đều không mang lại kết quả. Đáng nói, hàng xóm không những từ chối hợp tác mà còn có thái độ hung hăng, thậm chí chửi bới và đe dọa hành hung.

Tình trạng tiếng ồn kéo dài cũng khiến gia đình cô Chu chịu nhiều ảnh hưởng. Mẹ chồng cô được cho là gặp vấn đề về tim mạch do thường xuyên bị làm phiền, đến mức phải cùng bố chồng chuyển về quê để nghỉ ngơi.

Trước đó, cô Chu từng thử dùng cây phơi quần áo và búa cao su gõ lên trần nhà nhằm phát tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, cách làm này vẫn không khiến gia đình phía trên thay đổi thái độ.

Sau nhiều năm chịu đựng, người phụ nữ quyết định tham khảo một phương pháp được cư dân mạng chia sẻ. Cô sử dụng iPad để phát những âm thanh khó chịu như tiếng máy khoan, tiếng đóng sầm cửa, sau đó đặt thiết bị vào bên trong một chiếc nồi inox rồi áp miệng nồi sát trần nhà.

Theo chia sẻ, cách làm này đã khiến hàng xóm phía trên có phản ứng rõ rệt và bắt đầu tiết chế tiếng ồn. Thậm chí, những người này còn tức giận đến mức liên tục giậm chân xuống sàn nhà.

Sau khi sự việc được chia sẻ, ban quản lý chung cư cho biết sẽ tăng cường nhân viên an ninh tuần tra vào buổi tối, đồng thời trực tiếp lên căn hộ phía trên để nhắc nhở cư dân hạn chế gây tiếng ồn.