Video: “Kiếp nạn” của chim trời.

Những năm trước đây, từ khoảng tháng 9 âm lịch, trên các cánh đồng lại xuất hiện “thiên la địa võng” săn bắt chim trời. Người ta săn bắt công khai và bày bán công khai. Từ trong chợ, nhất là chợ ở các vùng ven biển đến ngoài đường lớn. Dọc hai bên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Sơn (cũ), vào mùa rét và mưa bão, chim trời được bày bán la liệt. Chim nhốt trong lồng, buộc thành bó; chim đang sống hoặc đã bị thui... đủ cả.

Tình trạng săn bắt chim trời mang tính tận diệt, diễn ra trên diện rộng khiến các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương không thể “khoanh tay đứng nhìn”. Rất nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, nhắc nhở cho đến phá bỏ bẫy, phạt hành chính... đã được triển khai thực hiện. Sau một thời gian, nạn săn bắt chim trời đã lắng xuống.

Qua nhiều lần bị “quét” và bị phạt, thợ săn bắt chim trời bây giờ rất “tỉnh đòn”. Họ không còn hoạt động công khai mà chuyển sang “bí mật”. Địa điểm đánh bắt được chuyển sang những cánh đồng cây cỏ um tùm, xa khu dân cư và đường đi để dễ bề “canh” lực lượng chức năng; thời gian hoạt động từ chiều tối hôm nay đến sáng hôm sau. Mỗi khi thấy bóng dáng người lạ từ xa, thợ săn chim sẽ nhanh chóng rời đi. Có nơi, vì sợ bị phạt nên họ bỏ lại cả “đồ nghề”, không quay lại. Một thời gian sau, trên những mảnh lưới xuất hiện nhiều xác chim chết khô.

Nhờ người quen kết nối, chúng tôi được một thợ săn chim người huyện Hoằng Hóa (cũ) cho tiếp cận “trận địa”. Sau khi chúng tôi hứa không tiết lộ danh tính, địa bàn đánh bắt, anh mới bật mí rằng mình săn chim chỉ với mục đích “cho vui”. Mặc dù nói “cho vui”, nhưng khi nói về “nghề” anh kể say sưa. Anh ta bảo “nghề chơi cũng lắm công phu” và phát triển theo thời gian với rất nhiều hình thức săn bắt.

Một “trận địa” săn bắt chim trời.

Ngày xưa, việc săn bắt chỉ đơn thuần là dùng chim mồi nhử, nhựa dính với tính chất đơn lẻ. Sau này, cánh thợ săn đã bày ra rất nhiều các loại “trận địa” để săn bắt. Nếu bắt cò trên đồng, họ mua xốp về tạc thành những con cò giả, sau đó mang ra ruộng cắm xuống tạo thành một “bãi cò”. Trong bãi này cắm rất nhiều que nhựa dính, giữa bãi cột một hoặc hai con cò sống (cò mồi). Một sợi dây được nối từ cò mồi vào bụi cây hoặc lều lá. Khi phát hiện một đàn cò trên trời, người ngồi trong lều dùng dây giật khiến cò mồi đập cánh. Chỉ chờ vậy, một hồi sau đàn cò thật sà xuống.

Đơn giản hơn, cò hoặc vạc mồi sẽ bị khâu mắt, sau đó buộc vào một đầu gậy. Khi phát hiện đồng loại của chúng trên trời, thợ săn ngồi trong lùm cây đưa đầu gậy có chim lên, sau đó giật giật. Lúc này chim mồi chấp chới cánh theo để gọi bầy đàn đáp xuống.

Với các loại chim ăn đêm, thợ săn đóng cọc, giăng các loại lưới tầng tầng lớp lớp trên một thửa ruộng hoang. Giữa các lớp lưới này họ đặt một máy phát âm thanh phát ra nhiều tiếng chim để dẫn dụ đồng loại chúng vào “thiên la địa võng”.

Anh thợ săn chim phân bua, mặc dù rất sợ bị phạt nhưng thợ săn chim không “ác” bằng mấy người làm thuốc giả và thực phẩm bẩn. Anh lý sự rằng các anh chỉ đánh bắt có mấy tháng khi chim di cư tránh rét, tránh bão, có chết cũng chết mấy con chim, còn những kẻ làm thuốc giả và thực phẩm bẩn thì rõ ràng là đe dọa đến sức khỏe con người. Chợt nghĩ, với kiểu lý sự này thì “kiếp nạn” của chim trời còn lâu mới dứt.